Großes Kaufsignal bei diesem US-Wert

Sprouts Farmers Market Inc. - WKN: A1W2Q4 - ISIN: US85208M1027 - Kurs: 31,440 $ ( Nasdaq

Während das Gros der US-Techwerte im November einen starken Abwärtstrend startete, nahm bei der Aktie von Sprouts Farmers Markets eine steile Aufwärtsbewegung ihren Anfang. Die Rally führte das Papier direkt an die Hochs aus 2016, 2018 und 2021, wo es nach kurzen Ausbruchsversuchen nach oben hin letztlich zu Gewinnmitnahmen kam. Nach einer scharfen Korrektur zeigten sich aber die Käufer schnell wieder und zogen das Papier erneut an die zentrale Hürde bei rund 30 USD. In dieser Woche kommt es wieder zu starken Käufen, die Aktie bricht dynamisch über die 30 USD-Marke aus und überwindet sogar das Jahreshoch sowie die Pullbacklinie seit 2020 (grün gestrichelt) leicht.

Ausbruch als Befreiungsschlag?

Hat die laufende Ausbruchsbewegung nun zum Wochenschluss hin Bestand, dürften langfristige Kaufsignale ausgelöst werden. Die Aktie könnte die volatile, leicht aufwärtsgewichtete Seitwärtskonsolidierung seit Mitte 2000 beenden und eine längere Aufwärtsbewegung zu den Hochs aus 2015 (38,45 USD) und 2013 (49,45 USD) einleiten.

Kursrücksetzer an das Ausbruchslevel bei 30 oder sogar etwas tiefer wären jetzt unbedenklich. Erst mit einem Rückfall per Tages- und Wochenschlusskurs unter den EMA50 bei aktuell 26,04 USD würde den Ausbruch abwürgen. Dann wären Abwärtskorrekturen in Richtung 23,30 oder 21,14 - 21,30 USD denkbar.

Fazit: Prozyklische Kaufsignale im mittel- und langfristigem Zeitfenster sind derzeit rar, wenn man von bedenklichen Branchen absieht. Bei der Aktie von Sprouts Farmers Market könnte man hier einen Wert finden, den sich langfristig orientierte Anleger guten Gewissens ins Portfolio legen könnten, sofern der laufende Ausbruch über die zentralen Hürden der letzten Jahre jetzt nicht rückgängig gemacht wird.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)