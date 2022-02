Hätte man 1999 10.000 US-Dollar in Nvidia investiert, hätte man heute so viel

Nvidia hat einige geduldige und treue langfristige Investoren zu Millionären gemacht.

Die meisten Gewinne gab es in den letzten sechs Jahren.

Die Wachstumsthese von Nvidia sollte in absehbarer Zukunft weitergehen.

Wichtige Punkte

Nvidia hat sich zu einer der begehrtesten Chip-Aktien entwickelt. Seine Grafikprozessoren (GPUs) treiben nicht nur Videospiele an, sondern auch zahlreiche Anwendungen, die beliebte Tech-Sektoren wie künstliche Intelligenz und das Metaverse antreiben.

Seit dem Börsengang 1999 auf dem Höhepunkt des Dot-Com-Booms hat die Aktie jedoch mehr als einen Boom- und Bust-Zyklus erlebt. In einigen dieser Zeiten schienen die Anleger unsicher über die Zukunft des Unternehmens zu sein. Nichtsdestotrotz könnte die langfristige Geschichte des Unternehmens den Anlegern heute eine Lehre sein und einen Hinweis darauf geben, wohin sich die Chip-Aktie in den nächsten Jahren entwickeln könnte.

Was eine Investition von 10.000 US-Dollar heute wert ist

Die Nvidia-Aktie wurde am 12. Januar 1999 mit einem Kurs von 12 US-Dollar pro Aktie an der Börse eingeführt. Damals hätte man mit 10.000 US-Dollar 833 Aktien kaufen können. Zwischen 1999 und heute hat das Unternehmen seine Aktien fünfmal gesplittet. Drei davon waren 2:1-Splits, die in den Jahren 2000, 2001 und 2006 stattfanden, und 2007 initiierte der Vorstand des Unternehmens einen 3:2-Split. Der nächste Split fand erst im Juli 2021 statt, als das Unternehmen einen Split im Verhältnis 1:4 durchführte.

Durch diese Splits wären aus den ursprünglichen 833 Aktien 39.984 Aktien zum Preis von 0,25 US-Dollar pro Aktie geworden. Bei einem Schlusskurs von 223,24 US-Dollar pro Aktie am 25. Januar hätte diese Investition einen Wert von knapp über 8,9 Millionen US-Dollar!

In dieser Zahl sind die Dividendeneinnahmen nicht enthalten. Nvidia hat 2012 mit vierteljährlichen Ausschüttungen begonnen. Zugegeben, bei einer jährlichen Ausschüttung von nur 0,16 US-Dollar pro Aktie ist es unwahrscheinlich, dass die Dividende eine wichtige Rolle bei deiner Investitionsentscheidung gespielt hätte. Selbst ein Anleger, der am Tag des Börsengangs 833 Aktien gekauft und gehalten hätte, hätte etwa 6.400 US-Dollar an jährlichen Dividendeneinnahmen erzielt. Im Vergleich dazu würde ein Aktionär, der beim Börsengang von Starbucks 10.000 US-Dollar investiert und die Aktien gehalten hat, jetzt fast 74.000 US-Dollar an Dividenden pro Jahr verdienen.

Wie Nvidia so wachsen konnte

Als Jensen Huang, Chris Malachowsky und Curtis Priem 1993 Nvidia gründeten, hatten sie wahrscheinlich nicht die Dividende im Sinn. Sie sahen die Zukunft in grafikbasierten Computern und Videospielen und entwickelten Chips, die solche Anwendungen unterstützen. Als das Unternehmen seine GeForce-Grafikkarten auf den Markt brachte, wurde es beauftragt, Chips für PCs und Spielkonsolen wie die Xbox von Microsoft zu entwickeln.

Dennoch geriet die Aktie 2008 ins Wanken, als das Unternehmen eine massive Abschreibung wegen Produktmängeln vornahm. Dadurch geriet Nvidia ins Taumeln, obwohl sich das Unternehmen auf Chips für mobile Geräte verlegte. Die Aktie gewann bis Mitte des letzten Jahrzehnts kaum an Fahrt, als das Unternehmen seine Identität als Top-Gaming-Aktie hinter sich ließ und begann, sich auch außerhalb des Gaming-Bereichs voll und ganz zu engagieren. Nvidia brachte 2015 seinen ersten Chip für Fahrerassistenzsysteme heraus.

Ungefähr zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung begann die Aktie zu steigen, erreichte aber erst 2016 wieder ihren Höchststand von 2007. Dennoch stieß die neue Ausrichtung des Unternehmens auf großes Interesse bei den Anlegern. In den letzten sechs Jahren ist die Aktie um mehr als 4.300 % gestiegen.

Investieren in Nvidia heute

Zugegeben, die Investoren sollten nicht mit einer weiteren Steigerung der Investition um das 890-fache rechnen. Bei einer Marktkapitalisierung von etwa 550 Mrd. US-Dollar würde eine bloße Verfünffachung die Marktkapitalisierung des Unternehmens größer machen als die des derzeitigen wertvollsten Unternehmens Apple. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 67 könnten außerdem kostengünstigere Konkurrenten wie Advanced Micro Devices, das für das 32-fache seines Gewinns verkauft wird, mehr neue Käufer anziehen.

Anwendungen, die vom Internet der Dinge bis zum Metaverse reichen, werden jedoch wahrscheinlich auf die Chips von Nvidia angewiesen sein. Daher sollte das Unternehmen trotz seiner langen Geschichte eine glänzende Zukunft haben.

Der Artikel Hätte man 1999 10.000 US-Dollar in Nvidia investiert, hätte man heute so viel ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Will Healy auf Englisch verfasst und am 31.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia und Starbucks. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long-Calls auf Apple vom März 2023 für 120 US-Dollar, Short-Calls auf Starbucks vom Januar 2022 für 115 US-Dollar und Short-Calls auf Apple vom März 2023 für 130 US-Dollar.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool