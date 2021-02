HAMBURGER HAFEN - Aktie mit vielversprechenden Strukturen

Hamburger Hafen u. Logistik AG - WKN: A0S848 - ISIN: DE000A0S8488 - Kurs: 18,760 € (XETRA)

Drei der vier Containerterminals im Hamburger Hafen betreibt die Hamburger Hafen und Logistik AG, kurz HHLA. Weitere Standorte befinden sich in Odessa und Tallinn. Zum Konzern zählt unter anderem auch die Bahngesellschaft Metrans. Außerdem besitzt die HHLA zahlreiche Immobilien in Hamburg.

Analysten gehen in diesem und im kommenden Jahr von einer kräftigen Erholung beim Gewinn je Aktie aus. Das Ergebnis könnte 2021 die Marke von 1,00 EUR je Aktie wieder übertreffen, 2022 rechnen Experten mit 1,26 EUR je Aktie. Daraus ergeben sich KGVs von 18 und 15.

Aus charttechnischer Sicht ist die Ausgangslage derzeit durchaus interessant. Nach einem sehr guten Lauf von Ende Oktober bis Ende November korrigierte der Wert. Dabei bestätigte die Aktie sowohl das Ausbruchslevel bei 17,18 EUR als Unterstützung wie auch zuletzt das Kursniveu bei 17,53 EUR. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde in der Vorwoche überschriten. Nun wartet bei 18,80 EUR eine horizontale Hürde. Wird diese geknackt, könnte der Wert das Hoch bei 19,32 EUR ansteuern. Darüber wäre viel Luft vorhanden bis hinauf auf 21,24 EUR, wo eine wichtige Abrisskante aus dem Vorjahr notiert.

Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 17,54 EUR an. Eine etwas aggressivere Variante wäre das Zwischentief bei 18,38 EUR. Der Trigger bei 18,80 EUR sollte im Idealfall möglichst dynamisch und per Tagesschlusskurs überschritten werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,26 1,31 1,36 Ergebnis je Aktie in EUR 0,66 1,05 1,26 KGV 28 18 15 Dividende je Aktie in EUR 0,35 0,58 0,70 Dividendenrendite 1,87 % 3,09 % 3,73 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)