Handelsstreit: Neues Jahr, alte Probleme – Trump nennt konkreten Termin und Xi Jinping hält sich vornehm zurück

Wer gedacht hat, dass im neuen Jahr alles anders wird im Handelsstreit zwischen den USA und China, der sieht sich keine 24 Stunden nach Beginn von 2020 wohl etwas getäuscht. Eigentlich ist alles beim Alten geblieben. Donald Trump prescht nach vorne und China hält sich wie gewohnt vornehm zurück und bedeckt. Nach einem wirklich feststehenden Termin, wie ihn der US-Präsident angekündigt hat, sieht das nicht wirklich aus. Aber die Märkte lassen sich ja gerne positiv überraschen.

Mitte Januar soll der Phase 1 Deal stehen

Nach fast zwei Jahren Handelskrieg zwischen China und den USA steht die Unterzeichnung eines Waffenstillstandes unmittelbar bevor. Der Konflikt der beiden größten Volkswirtschaften wird zwar mit der für den 15. Januar geplanten Unterzeichnung des ersten Teils eines umfassenden Handelsabkommens nicht beendet sein. Aber die Waffen – immer neue und höhere Strafzölle – sollen damit zumindest bis auf Weiteres schweigen.

Xi Jinping bestätigt den Termin nicht

Am Neujahrstag gab es aus Peking keine offizielle Bestätigung für den Termin. Auch hielten sich Chinas Staatsmedien am Mittwoch zu dem Thema bedeckt. Nur vereinzelt wurden amerikanische Medienberichte über die Pläne zitiert.

In seiner Neujahrsansprache ging Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auch nicht auf den Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ein. Er sagte nur ganz allgemein: „Wir haben keine Angst vor Wind und Regen – oder irgendwelchen Schwierigkeiten.“ China werde unbeirrt seinen Entwicklungspfad fortsetzen.

US-Präsident prescht wie gewohnt voran

Trump hatte bereits im Oktober und dann zuletzt erneut Mitte Dezember einen Durchbruch in den Gesprächen mit den Chinesen angekündigt. In seiner Ankündigung am Dienstag nannte er jedoch erstmals einen konkreten Termin für die Unterzeichnung des Abkommens.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019