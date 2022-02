HanesBrands zahlt eine stabile Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Der Modekonzern HanesBrands Inc. (ISIN: US4103451021, NYSE: HBI) zahlt eine Quartalsdividende von 15 US-Cents je Aktie an seine Investoren, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 8. März 2022 (Record date: 15. Februar 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet sind dies 0,60 US-Dollar. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 15,60 US-Dollar (Stand: 3. Februar 2022) 3,85 Prozent. Im Juni 2013 wurde die erste Dividende (0,05 US-Dollar) ausgeschüttet. HanesBrands gab auch ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 600 Mio. US-Dollar bekannt. Das Programm startet im ersten Quartal 2022 und ersetzt das alte Rückkaufprogramm. HanesBrands ist im Jahr 2006 von der damaligen Muttergesellschaft Sara Lee abgespalten worden. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Unterwäsche und T-Shirts. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 (1. Januar 2022) betrug der Umsatz 1,75 Mrd. US-Dollar nach 1,69 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie ebenfalls am 3. Februar berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 60,03 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 332,16 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 6,70 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Februar 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de