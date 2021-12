HAPAG-Lloyd - Kurz vor Ausbruch nach oben

Die Kursmuster seit Mitte dieses Jahres zeigen eine bullische SK und eine "schnelle" Cup n handle. Das Kursgeschehen drückt seit Wochen gegen die Barriere bei 235 EUR. Steigt der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 235 EUR, beginnt dies ein Kaufsignal prozyklisch zu aktivieren. Zielmarken liegen dann bei 269 und 299 EUR. S. dicker schwarzer Prognosepfeil. (Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale).

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)