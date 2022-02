Hauck Aufhäuser Lampe lässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Dank des starken vierten Quartals habe der Nutzfahrzeugzulieferer seine Ziele 2021 erreicht, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen leicht an und hält die Bewertung für unambitioniert./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 08:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 08:19 / MEZ

