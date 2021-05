Hauspreise in Großbritannien mit stärkstem Anstieg seit 2007

London (Reuters) - Die britischen Hauspreise steigen so schnell wie seit fast 14 Jahren nicht mehr.

Im März legten sie um 10,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Office for National Statistics am Mittwoch in London mitteilte. Das ist der kräftigste Zuwachs seit August 2007. Finanzminister Rishi Sunak hatte zuvor wegen der Corona-Pandemie die Verlängerung von Steuersenkung und andere Hilfen für Immobilienkäufer ankündigt.

Viele Briten haben wegen der Pandemie versucht, größere Häuser mit Gärten in weniger städtischen Lagen zu kaufen, da sie mehr von zu Hause aus arbeiten. Dem Statistikamt zufolge sind Preise für Einfamilienhäuser mit 11,7 Prozent überdurchschnittlich stark gestiegen. Wohnungen und Maisonetten verteuerten sich hingegen nur um 5,0 Prozent.

London verzeichnete mit 3,7 Prozent erneut den schwächsten Preisanstieg unter allen Regionen des Vereinigten Königreichs. Im Gegensatz dazu stiegen die Preise in der englischen Region Yorkshire and the Humber mit 14 Prozent besonders stark.