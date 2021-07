Heidelbergcement: Aktie versucht sich an charttechnischem Ausbruch – Citigroup besonders optimistisch

Papiere von Heidelbergcement arbeiten am Dienstag weiter am Befreiungsschlag im Kurschart. Mit plus 2 Prozent schafften es die Aktien des Baustoffkonzerns erneut über die mittelfristige 50-Tage-Linie bis an den Korrekturtrend seit dem April-Hoch bei knapp über 81 Euro heran. Die Experten der Citigroup bleiben in einem Ausblick auf die Quartalsberichte sehr optimistisch für die Branche und stockten das Kursziel für HeidelCement auf 92 Euro auf. Im zweiten Halbjahr und 2022 dürfte sich zwar der Anstieg der Energiekosten zeigen, das positive Nachfrageumumfeld dürfte aber eine Weitergabe über höhere Preise ermöglichen, so die Experten.

onvista-Redaktion: Das Baugewerbe an sich ist sehr konjunkturabhängig und kein gigantischer Wachstumsmarkt, Verwerfungen wie zuletzt die Corona-Krise oder Lieferengpässe bei bestimmten Materialien treffen diesen Markt besonders hart. Heidelbergcement scheint sich durch die in den letzten Jahren angestoßene Umbaustrategie um einiges sattelfester zu machen und die derzeitige Marktlage spielt dem Konzern in die Karten, dennoch bleiben einige Unsicherheiten. Die Aktie bietet Chancen, jedoch ist sie nur etwas für risikofreudigere Anleger.

