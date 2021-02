HeidelbergCement: Goldman-Abstufung sorgt für schlechte Stimmung – „begrenzter operativer Schwung“

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat heute für schlechte Laune unter den Anlegern von HeidelbergCement gesorgt, da sie die Papiere von „Neutral“ auf „Sell“ abgestuft und das Kursziel von 62 auf 58 Euro gesenkt hat. Der jüngste Versuch der Aktie, sich über der mittelfristig relevanten 50-Tage-Durchschnittslinie zu halten, erhielt so einen Dämpfer. Diese verläuft derzeit bei 62,33 Euro. Das Papier befindet sich derzeit mit Minus 1,3 Prozent bei 61,62 Euro.

Analyst sieht wenig Schwung

Wie Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie schrieb, rechnet er bei HeidelbergCement sowie dem Konkurrenten CRH nur mit begrenztem operativen Schwung. Vor diesem Hintergrund seien die beiden Papiere höher bewertet als jene des Konkurrenten LafargeHolcim, denen er weiter ein Votum mit „Buy“ gibt. Eine frische Kaufempfehlung spricht Creuset jetzt Saint-Gobain aus, entsprechend zogen hier die Papiere in Paris um 2,1 Prozent an. CRH fielen in London um 1,1 Prozent, während LafargeHolcim in Zürich vergleichsweise moderat um 0,4 Prozent nachgaben.

