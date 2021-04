Heidelberger Druck: Neue Kaufempfehlung treibt Kurs nach oben – Analyst sieht Risiken durch fragile Finanzlage deutlich gesunken

Die Papiere von Heidelberger Druck sind heute mit einem Plus von über 11 Prozent kräftig nach oben gesprungen und haben damit ein Hoch seit zwei Monaten erreicht. Grund für den Schub ist eine Kaufempfehlung von Warburg Resesarch nach Eckdaten für das vergangene Geschäftsjahr. Mit dem Anstieg setzt sich der Kurs auch deutlich von der 21- sowie der 50-Tage-Trendlinie nach oben ab.

Risiken durch fragile Finanzlage deutlich gesunken

Der Analyst Stefan Augustin lobte in seiner Reaktion vor allem die Barmittelentwicklung im Ende März ausgelaufenen Geschäftsjahr. Die Verbindlichkeiten seien in höherem Maße abgebaut worden als gedacht. Die Risiken für den Konzernumbau durch eine fragile Finanzlage seien deutlich gesunken, so Augustin. Mit seinem neuen Kursziel von 1,90 Euro signalisiert er eine mögliche Rückkehr auf das Niveau von Anfang 2019.

