Herausforderungen infolge der Pandemie motivieren Banken in der Region EMEA zu KI-gestützter Optimierung mit FICO

Akbank und Bank Leumi sind die neuesten Kreditgeber, die Kreditstrategien mit erweiterter präskriptiver Analytik von FICO entwickeln

Während Unternehmen in ganz Europa, Nahost und Afrika während der Pandemie auf der Suche nach Effizienzsteigerungen und Möglichkeiten zur Erhöhung ihrer Einnahmen sind, wenden sich viele der präskriptiven Analyse und der mathematischen Optimierung zu – der Analytik, die zur Verbesserung der Lieferketten von Amazon bis hin zur Flugplanung eingesetzt wird. Der weltweit führende Anbieter von Analysesoftware, FICO, meldet steigende Nachfrage nach seinen KI-gestützten Optimierungstools und -lösungen insbesondere im Finanzdienstleistungssektor.

Weitere Informationen: https://www.fico.com/en/solutions/optimization-financial-services

Akbank, eine der größten Banken der Türkei, nutzt FICO-Optimierung für Entscheidungen bezüglich der Erhöhung der Kreditlinie und zur Optimierung von Kreditgewährungen. Damit wird jeweils der richtige Betrag und die richtige Rate ausgewählt, um die Rentabilität und die Inanspruchnahme von Angeboten zu verbessern. Akbank wird auch zusammen mit FICO am Aufbau eines Kompetenzzentrums für die Optimierung von Entscheidungen arbeiten.

„Mit FICO-Optimierung können wir die anfänglichen Kreditgrenzen an die jeweiligen Risiko- und Ertragsniveaus der Kunden anpassen und entsprechend den Strategiewechseln der Bank managen“, sagte Serhan Pak, Senior Vice President des Bereichs Kreditvergabe an Privatkunden bei Akbank. „Die von uns durchgeführte Studie zum Wertnachweis hat deutlich gezeigt, dass wir mit diesem Ansatz und der branchenführenden Technologie von FICO signifikante Gewinne erzielen können.“ Akbank hat für den Einsatz von Optimierungen einen FICO Decisions Award gewonnen.

Bank Leumi, die führende Bank in Israel, die auch in Großbritannien und in den USA präsent ist, wird die Opimierungstools von FICO für ihr Kreditportfolio nutzen.

„Wir haben eine umfassende Prüfung globaler und lokaler Anbieter von Optimierungen vorgenommen“, sagte Pini Schatz, Leiter der Abteilung für Technologie und Future Banking im Privatkundengeschäft der Bank Leumi. „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass FICO die meiste Erfahrung damit hat, Unternehmen dabei zu unterstützen, den größten Nutzen aus der Optimierung zu ziehen, und die FICO-Tools waren führend auf dem Markt. Wir können diese Technologie in verschiedensten Aufgabenbereichen der Bank nutzen.“

FICO hat außerdem kürzlich über neue Optimierungsdeals mit Ultimo SA in Polen und Slovenská Sporiteľňa in der Slowakei informiert.

„Wir können eine echte Explosion der Nachfrage nach Entscheidungsoptimierung und präskriptiver Analytik beobachten“, fügte Matt Cox, Geschäftsführer von FICO in EMEA, hinzu. „Damit wird wissenschaftliche Präzision in die Kunst der Entwicklung von Entscheidungsstrategien eingebracht, und in schwierigen Zeiten wie den heutigen ist das nötiger als je zuvor. Banken sind auf der Suche nach Vorteilen, und mit FICO-Optimierung erhalten sie diese. Deshalb wird sie von vielen unserer Kunden nach ihrem anfänglichen Erfolg in einem Bereich auf neue Produkte und neue Entscheidungsbereiche ausgedehnt.“

Mit den erweiterten Techniken von FICO für die Modellierung der Auswirkungen von Entscheidungen, deren Simulationen und Optimierung können Führungskräfte bessere Entscheidungsstrategien entdecken, die für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten, Risiken und Ertrag sorgen und dabei auch die Wirtschafts- und Marktbedingungen berücksichtigen. FICO erfährt immer größere Verbreitung in Bereichen wie Preisgestaltung für Kredite, alternative Geschäftsstrukturen für Autokredite, Preisgestaltung für Einlagen, Verwaltung von Kreditlinien und Inkasso.

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) steht hinter Entscheidungen, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete, im Silicon Valley ansässige Unternehmen ist ein Pionier bei der Nutzung von prädiktiven Analysen und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hat in den USA und im Ausland mehr als 195 Patente für Technologien inne, die für mehr Rentabilität, Kundenzufriedenheit und Wachstum für Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und in vielen anderen Branchen sorgen. FICO-Lösungen werden von Unternehmen in mehr als 120 Ländern genutzt, um 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug zu schützen, Menschen zu Krediten zu verhelfen und zu gewährleisten, dass sich Millionen von Flugzeugen und Mietautos jeweils zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort befinden.

Mehr erfahren Sie unter https://www.fico.com.

FICO ist eine eingetragene Marke der Fair Isaac Corporation in den USA und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220210005048/de/

Kontaktangaben für weitere Informationen:



PR-Team FICO UK



Wendy Harrison / Parm Heer / Matthew Enderby

ficoteam@harrisonsadler.com



0208 977 9132