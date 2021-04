HERSHEY - Eine süße Versuchung

Hershey Co., The - WKN: 851297 - ISIN: US4278661081 - Kurs: 162,190 $ (NYSE)

Hershey zählt zu den weltgrößten Herstellern von Schokolade. Die Ursprünge des Konzerns reichen bereits in das Jahr 1894 zurück. Im vergangenen Jahr erzielte Hershey einen Umsatz von 8,15 Mrd. USD und verdiente 6,11 USD je Aktie. Analysten gehen für 2021 und 2022 von weiteren Zuwächsen aus. Mit KGVs über 20 ist die Aktie teuer bewertet. Allerdings sind diese KGVs im Nahrungsmittelsektor oft zu finden und damit branchentypisch.

Aus charttechnischer Sicht steht der Wert vor einer Big-Picture-Hürde, die es in sich hat. Bei 162,20 USD stoppten jeweils in den Jahren 2019 und 2020 Aufwärtsbewegungen. Nun nähert sich der Wert ein drittes Mal dieser Hürde, schloss gestern fast auf den Cent genau auf dieser Barriere. Gelingt im Wochenverlauf der Ausbruch, wäre ein starkes Kaufsignal generiert, welches auf Sicht einiger Monate Potenzial in Richtung 186 USD freischalten würde. Ein Etappenziel lässt sich bei 171 USD nennen.

Es bieten sich nun zwei Vorgehensweisen an:

Der direkte Kauf des Ausbruchs mit Stopps bei 156,28 USD oder konservativ 143,58 USD.Der Kauf eines möglichen Pullbacks auf die Marke von 162,20 USD, wenn die Aktie dort noch einmal aufschlägt.

Erstere Variante hat den Vorteil, dass man mit dem Momentum agiert und den Nachteil weiterer Stopps. Die zweite Variante ermöglicht meist enge Stopps, allerdings handelt man in diesem Fall aus der Konsolidierung heraus. Schlussendlich ist es Geschmackssache. Auch eine Kombination beider Vorgehensweisen ist machbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 8,15 8,41 8,59 Ergebnis je Aktie in USD 6,11 6,72 7,10 KGV 27 24 23 Dividende je Aktie in USD 3,09 3,31 3,49 Dividendenrendite 1,91 % 2,04 % 2,15 % *e = erwartet

Hershey-Aktie (Wochenchart)

