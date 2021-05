Hochtief-Tochter Cimic bekommt milliardenschweren Autobahn-Auftrag

SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen milliardenschweren Auftrag in ihrem Heimatmarkt an Land gezogen. Die zur Cimic-Gruppe gehörenden Unternehmen CPB Contractors und UGL gehören zu einem Konsortium, das von der Regierung von New South Wales für den Bau der ersten Stufe der Autobahn M6 in Sydney ausgewählt wurde, wie das Unternehmen am Pfingstmontag in Sydney mitgeteilt hatte. Der Planungs- und Bauauftrag werde Cimic Einnahmen von etwa 1,95 Milliarden australische Dollar (1,24 Mrd Euro) einbringen. Der insgesamt 2,5 Milliarden Dollar teure Bau soll Sydneys Süden mit dem weiteren Autobahnnetz der Stadt verbinden. Die Bauarbeiten sollen 2022 beginnen und 2025 abgeschlossen sein./mne/nas/mis