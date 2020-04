Hoffnung auf Lockerung der Virus-Maßnahmen in den USA

Anleger hoffen in der Corona-Krise auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, auch in den USA. US-Präsident Trump will Richtlinien dazu vorstellen. Konjunkturdaten haben die Stimmung vorab aber noch einmal belastet. Neues gibt es von VW und Zalando.

Zugehörige Wertpapiere: US2605661048, DE0008469008, DE0005785802, DE0007664039, DE0006047004, DE000A0D9PT0, DE000ZAL1111