HUGO BOSS - Zahlen gefallen offenbar nicht

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 23,280 € (XETRA)

HUGO BOSS erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 555 Mio. EUR (VJ: 664 Mio. EUR, Analystenprognose: 542,5 Mio. EUR), ein Ebit von -14 Mio. EUR (VJ: +57,0 Mio. EUR, Prognose: -11,7 Mio. EUR) und ein Nettoergebnis von -18 Mio. EUR (VJ: +37,0 Mio. EUR). Im Ausblick erwartet das Management für das 2. Quartal eine Verschlechterung gegenüber dem 1. Quartal und eine sukzessive Verbesserung ab dem 3. Quartal im Einzelhandel. Alle nicht geschäftskritischen Investitionen werden aufgeschoben; 2020 sollen zusätzlich mindestens 150 Mio. EUR gespart werden.

Die Aktie von Hugo Boss markierte am 10. April 2015 ihr aktuelles Allzeithoch bei 120,40 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Ab Mitte Januar 2020, also schon deutlich früher als bei vielen anderen Aktien, hat sich die Abwärtsbewegung noch einmal beschleunigt. Am 19. März fiel der Wert auf ein Tief bei 19,11 EUR. Tiefer notierte die Aktie zuletzt am 19. Februar 2010.

Nach diesem Tief erholte sich der Wert in einer bärischen Flagge. Heute droht er aus der Flagge nach unten rauszufallen. Die Unterkante liegt bei ca. 23,36 EUR. Die Unterstützung bei 22,91 EUR ist aber noch intakt.

Verkaufssignal deutet sich an

Sollte die Aktie von Hugo Boss per Tagesschlusskurs unter 22,91 EUR abfallen, würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 19,11 EUR drohen. Im Falle eines neuen Tiefs in der Abwärtsbewegung seit 2015 könnte es sogar noch einmal richtig bitter werden. Denn dann würde ein Rückfall auf die Tiefs aus den Jahren 2008 und 2002 bei 7,32 bzw. 7,70 EUR drohen. Sollte die Aktie den Rückfall unter 22,91 EUR vermeiden können, dann wäre kurzfristig ein Anstieg in Richtung 27,20 EUR möglich.

