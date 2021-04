IAB-Umfrage - Zwei Drittel der Betriebe bieten Corona-Tests an oder planen dies

Berlin (Reuters) - Derzeit bieten einer Studie zufolge knapp zwei Drittel der Betriebe in Deutschland ihren Beschäftigten Corona-Tests an oder planen dies.

Rund ein Drittel halten schon Tests bereit, während 30 Prozent dies - vor allem in den nächsten vier Wochen - anpeilen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag zu einer Umfrage unter 2000 Betrieben von Ende März bis Anfang April mitteilte. Vor allem Großbetriebe seien bereits aktiv. Hier bieten demnach 60 Prozent der Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten ihren Mitarbeitern Corona-Tests an und ein Drittel der Großbetriebe plant dies. Mit abnehmender Betriebsgröße sinke der Anteil der Firmen, die ihrem Personal eine Testmöglichkeit gewähren oder dies vorhaben.

"Aber auch bei den Kleinstbetrieben mit weniger als zehn Beschäftigten bietet immer noch mehr als die Hälfte Corona-Tests an oder plant, das zu tun", erklärte das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (BA). Deutliche Unterschiede gebe es auch bei den Branchen. Am weitesten verbreitet sind demnach Corona-Tests im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen, wo bereits 58 Prozent der Betriebe Corona-Tests anbieten und weitere 22 Prozent dies planen. Im Bereich Verkehr und Lagerei liege das Testangebot mit 17 Prozent deutlich niedriger, weitere 28 Prozent planten aber Tests anzubieten. "Es finden sich zudem Anzeichen auf ein mit der Zeit zunehmendes Testangebot der Betriebe", erläuterte IAB-Forscher Jens Stegmaier.

Rund 83 Prozent der Betriebe mit Testangebot wenden sich an alle Beschäftigten. Nur eine Minderheit begrenzt laut IAB das Angebot auf Personal, das vor Ort oder in bestimmten Abteilungen arbeitet. 52 Prozent der Betriebe geben an, die Tests mehrmals pro Woche anzubieten, 40 Prozent zumindest einmal die Woche. Bei jedem dritten Betrieb sind die Tests zumindest für einen Teil der Beschäftigten sogar verpflichtend. "Von den Beschäftigten wird das Testangebot nach Angaben der Betriebe überwiegend positiv angenommen."

Die Bundesregierung will noch im Laufe des Tages Firmen per Kabinettsbeschluss zum Test-Angebot für Beschäftigte verpflichten. Vize-Kanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht dies als nötige nationale Kraftanstrengung. "Da müssen alle mitmachen", sagte Scholz im "Deutschlandfunk".