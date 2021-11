IBM - Aktie ist seit Quartalszahlen ein Trauerspiel

Int. Business Machines ( IBM ) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 118,060 $ (NYSE)

Nach dem Scheitern an der Oberseite eines Abwärtstrendkanals sorgten die Zahlen am 20. Oktober in der Nachbörse bei der IBM-Aktie schon für Verkaufspanik, die sich auch in der Folge in einem weitreichenden Abwärtsgap und dem dynamischen Abarbeiten der Abwärtsziele der letzten Analyse bei 132,78, 126,36 und zuletzt 118,75 USD niederschlug.

Nachdem auch letztere Haltemarke schon mehr als angekratzt wurde, kann man davon ausgehen, dass sich der Abwärtstrend bei den Anteilen von IBM fortsetzt und zunächst bis 113,00 USD führt. Dort könnte eine deutlichere Erholung einsetzen. Letztlich ist jedoch bis zum Start der letzten Rally bei 105,94 USD keine solide Unterstützung mehr auszumachen. Erst dort dürfte der Abverkauf eine Pause einlegen.

Sollte sich der Wert dagegen doch wieder über 118,75 und später 121,78 USD zurück kämpfen, stünde zunächst eine leichte Erholung bis 126,36 und 127,29 USD an, ehe die Bären dort wieder zuschlagen dürften. Erst darüber wäre der Abwärtstrendkanal gelungen und so ein korrektiver Anstieg bis 132,78 USD möglich.

Charttechnisches Fazit: Die IBM-Aktie hat bereits die nächste wichtige Supportmarke unterschritten und dürfte in den nächsten Wochen bis 105,94 USD einbrechen. Erst ein Anstieg über 121,78 USD könnte für die kurzzeitige Entspannung der Lage sorgen.

IBM Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)