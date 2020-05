Ich denke, diese Tipps von Warren Buffett könnten helfen, reich zu werden

Warren Buffett gilt als einer der größten Investoren aller Zeiten. In den letzten 60 Jahren hat er aus einer Erstinvestition von 100.000 US-Dollar (zugegebenermaßen damals eine Menge Geld) ein Konglomerat mit einem Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar gemacht.

Während dieser Zeit hat er den Markt beständig geschlagen. Als er einen Hedge-Fonds für seine Investoren verwaltete, erzielte Warren Buffett durchweg Renditen von 20 % oder mehr pro Jahr.

Vom Meister lernen

Wir können viel von Warren Buffetts Anlagestil lernen. Er hat seine Strategie in den letzten sechs Jahrzehnten entwickelt und verfeinert.

Er hat nicht nur Hunderte von Milliarden US-Dollar für seine Investoren erwirtschaftet, er hat in dieser Zeit auch viele Fehler gemacht.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir aus diesen Fehlern lernen können und sie nicht selbst machen müssen. Wenn man Warren Buffetts Rat befolgt, kann man tatsächlich seine Chancen verbessern, im gegenwärtigen Börsencrash ein Vermögen zu machen.

Ratschläge von Warren Buffett

Einer der Hauptpfeiler der Strategie des großen Investors ist es, gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind. Er kauft gerne Aktien, wenn andere Investoren verkaufen, da man dann oft bessere Preise bekommt.

Aktien zu kaufen, wenn der Markt fällt, mag nicht als die beste Vorgehensweise erscheinen. Aber der Aktienmarkt hat in den letzten Jahrzehnten viele Hochs und Tiefs erlebt.

Jedes Mal hat sich der Markt erholt. In einigen Fällen hat es bis zu einem Jahrzehnt gedauert, bis sich der Markt wieder erholt hat, obwohl dies für langfristige Investoren kein Thema sein sollte.

Schrott vermeiden

Ein weiterer Tipp von Warren Buffett, mit dem wir im gegenwärtigen Börsencrash Geld verdienen können, ist keine Schrottunternehmen zu kaufen.

Manchmal sind Unternehmen aus gutem Grund billig. Nur weil eine Aktie innerhalb weniger Wochen um 50 % gefallen ist, heißt das noch lange nicht, dass es ein gutes Geschäft ist.

Buffett hat immer die Qualität über den Wert gestellt. Er kauft gerne Unternehmen, wenn sie billig sind, aber nur, wenn es sich um gute Unternehmen handelt. Wenn nicht, wird er sich fernhalten.

Warren Buffett ist auch dafür bekannt, dass er eine Prämie für Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen zahlt, wenn diese gute Wachstumsaussichten haben.

Vorsicht bei Rohstoffen

Während seiner gesamten Karriere hat Warren Buffett nur in eine Handvoll Unternehmen investiert, die den Großteil ihrer Einnahmen mit Rohstoffen erzielen. Er hält sich gerne von diesem Sektor fern, weil er so unberechenbar ist.

Niemand kann sagen, wo der Ölpreis oder der Goldpreis in sechs Monaten gehandelt wird. Das macht die Bewertung von Rohstoffunternehmen fast unmöglich.

Aus diesem Grund hält er sich gerne ganz von diesem Sektor fern. Statt unberechenbaren Rohstoffunternehmen hinterherzulaufen, investiert er lieber in vorhersehbare, qualitativ hochwertige Unternehmen, die begehrte Konsumgüter produzieren.

Der Warren-Buffett-Weg

Warren Buffett hat Milliarden damit verdient, an der Börse zu investieren, wenn andere verkaufen. Er hat seine Investitionen jedoch immer sorgfältig ausgewählt, und er hält sich von unberechenbaren Unternehmen fern, die eine hohe Verschuldung haben.

Wenn man dieselben Regeln befolgt, könnte man langfristig seine finanziellen Aussichten verbessern.

