Ich würde es Warren Buffett gleichtun, um bei der Erholung an der Börse eine Million zu machen

Der größte Investor der Welt, Warren Buffett, weiß Momente wie diesen zu nutzen. Wenn die Aktienkurse fallen, haben wir eine großartige Gelegenheit, unsere Bemühungen, ein Portfolio im Wert von 1 Million zu schaffen, zu beschleunigen. Buffett kann uns dabei helfen.

Trotz der jüngsten Erholung steht der FTSE 100 immer noch 20 % tiefer als vor dem Coronavirus, so dass die Kaufgelegenheit noch nicht vorüber ist. Um dir bei der Auswahl zu helfen, von wem kann man sich besser beraten lassen als von Warren Buffett? Seine Worte der Weisheit können dir helfen, diesen Vorteil zu nutzen.

Das vielleicht Wichtigste, was er uns sagt, ist, dass wir absolut keine Ahnung haben, wohin sich die Aktienkurse wahrscheinlich als nächstes entwickeln werden. Das bedeutet, dass wir nicht wissen, ob die Erholung an den Aktienmärkten wahrscheinlich anhalten wird oder ob wir einen weiteren Absturz erleben werden. Bitte verschwende nicht zu viel Zeit damit, dich darüber aufzuregen. Höre stattdessen auf Warren Buffett.

1. Warren Buffett sagt: “Beobachte den Markt nicht genau”

Es war schwer, die Augen von diesem Markt abzuwenden, als er im März zusammenbrach und sich dann im April wieder erholte. Volatilität ist immer faszinierend. Sei jedoch vorsichtig damit. Wenn man bei jeder Marktbewegung nervös den Kauf- und Verkaufsknopf drückt, wird man schlechte Entscheidungen treffen.

Wohin sich der Aktienmarkt heute bewegt, sagt uns wenig darüber aus, wohin er sich als nächstes bewegen wird. Es könnte einfach alles passieren, je nach Nachrichtenfluss. Die Erholung an der Börse könnte sich beschleunigen, oder sie könnte nochmal abstürzen. Kurzfristige Bewegungen spielen keine Rolle, langfristige schon.

Man sollte heute nur dann Aktien kaufen, wenn man vorhat, sie langfristig zu halten, d.h. viele Jahre, bis Covid-19 nur noch eine böse Erinnerung ist. Wenn man jede Marktbewegung ängstlich beobachtet, wird man vorschnelle Entscheidungen treffen, wie Warren Buffett warnt.

2. “Die Ampel kann jederzeit von Grün auf Rot umschalten, ohne bei Gelb eine Pause einzulegen”

Wissen wir das nicht einfach? Am 23. März fiel der FTSE 100 unter 5.000, die Menschen warteten darauf, dass er auf 4.500, 4.000 fällt… nur tat er es nicht. Die US-Notenbank schlug mit Stimuli zu, und die Anleger kauften sich in die Erholung an der Börse ein.

Wie Warren Buffett weiter sagte, kann einem niemand sagen, wann sich die Dinge ändern werden. Ich möchte hinzufügen, dass man auch nicht herumsitzen und warten kann. Kaufe Aktien, wenn du Geld hast, wähle deine Aktien sorgfältig aus und warte dann ab. Irgendwann werden die Ampeln grün.

3. “Der Rückspiegel ist immer klarer als die Windschutzscheibe”

Wir alle sahen im März fallende Aktienkurse. Dann erlebten wir im April die Erholung der Aktienmärkte. Die Zukunft liegt nicht in unserer Hand, auch dann nicht, wenn du Warren Buffett heißt. Die Geschichte zeigt uns, dass die Aktienmärkte auf lange Sicht fast jede andere Anlageklasse schlagen. Wenn wir kaufen, wenn FTSE 100-Aktien billig sind, verschaffen wir uns einen Vorsprung, wenn die Erholung der Aktienmärkte endlich kommt.

The post Ich würde es Warren Buffett gleichtun, um bei der Erholung an der Börse eine Million zu machen appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Börsencrash 2020: Deine Chance, Millionen zu verdienen?

Diese Aktien sind unserer Meinung nach perfekt im jetzigen Markt positioniert. Mit starken Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und der Chance auf Kursverdopplung.

Wenn du jemals bereut hast, im letzten Marktabschwung nicht investiert zu haben, dann ist dies jetzt deine Chance! Unser Analysten-Team hält diese 6 Aktien jetzt für großartige Einstiegs-Chancen.

Dazu bieten wir Stock Advisor Deutschland jetzt für kurze Zeit für 50 % vom regulären Preis. Und das bei voller Geld-zurück-Garantie in den ersten 30 Tagen.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Dieser Artikel wurde von Harvey Jones auf Englisch verfasst und am 08.05.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer