Ideas Daily TV: DAX kann Seitwärtstrend nicht verlassen / Marktidee: Goldman Sachs

Marktidee: Goldman Sachs.

Goldman Sachs hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten förmlich pulversisiert. Die Aktie legte in der Folge zu, blieb aber noch in der Handelsspanne der Vorwochen. Aus technischer Sicht muss der Kurs jetzt über zwei Marken steigen, um Anschlusssignale zu generieren. Dann könnte das Rekordhoch in den Fokus rücken.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US38141G1040