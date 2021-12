Ideas Daily TV: DAX legt satten Gewinnsprung hin / Marktidee: Daimler

Marktidee: Daimler.

Bei Daimler steht aktuell die Abspaltung der LKW-Sparte im Fokus. Nächste Woche geht Daimler Truck an die Börse. Die Daimler-Aktie hatte vor dem Hintergrund am 18. November ein Sechs-Jahres-Hoch markiert. Danach kam es zu einem dynamischen Rücksetzer. Gestern erholte sich der Kurs deutlich und eroberte die 50-Tage-Linie zurück. In den Fokus rückt jetzt ein bedeutendes Widerstandscluster.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007100000