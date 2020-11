Ideas Daily TV: DAX legt vierten Tag in Folge zu / Marktidee: Linde

Marktidee: Linde.

Die Aktie von Linde bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. In Folge des Corona-Crashs fiel Linde auf ein 2-Jahres-Tief bei 130,45 Euro. Doch bereits im Juli hatte der Wert neue Höchststände erzielen können. Bei 221,70 Euro ging den Bullen jedoch Anfang September die Puste aus und es startete eine deutliche Abwärtskorrektur. In den vergangenen Handelstagen meldeten sich jedoch die Käufer zurück.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, IE00BZ12WP82