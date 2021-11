IDEXX LABORATORIES - Aktie reagiert auf Zahlen verschnupft

Die Aktie von Idexx Laboratories verliert heute deutlich. Auslöser für diesen Rückschlag sind die aktuellen Zahlen, welche das Unternehmen heute vorbörslich bekanntgab. Dabei lesen sich die Zahlen alles andere als schlecht. Der Gewinn je Aktie liegt bei 2,03 USD und damit 0,13 USD über den Schätzungen. Auch beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Erwartungen (810 Mio. USD gegenüber 798,16 Mio. USD).

Die Aktie markierte am 29. Juli 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 706,95 USD. Danach setzte der Wert 597,69 USD zurück.

In den letzten Wochen erholte sich die Aktie wieder deutlich und kletterte sogar über die Widerstandszone zwischen 657,12 USD und 652,00 USD. Dieser Ausbruch wird aber heute wieder abverkauft. Die Aktie kann sich nicht über dieser Zone etablieren.

Kurzfristig wieder abwärts?

Der heutige Einbruch nach den Zahlen könnte eine weitere Konsolidierung in der Aktie von Idexx Laboratories einleiten. Diese könnte in den nächsten Tagen und Wochen zu Kursverlusten in Richtung in Richtung 597,69 USD oder sogar an das alte Allzeithoch bei 573,99 USD führen.

Damit sich das Chartbild kurzfristig wieder aufhellt, müsste die Aktie erneut über die Zone zwischen 652,00 und 657,12 USD ansteigen. Dann wäre ein Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 706,95 USD möglich.

Fazit: Der Einbruch nach den Zahlen zerstört die kurzfristigen Hoffnungen der Bullen. In den nächsten Tagen ist tendenziell mit schwächeren Notierungen zu rechnen.

IDEXX Laboratories Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)