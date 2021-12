Impfkampagne startet - Hoffnung auf Ausrottung von Polio in Pakistan

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Inmitten großer Hoffnungen, Kinderlähmung auszurotten, hat in Pakistan eine Polio-Impfkampagne begonnen. Zehntausende Impfhelferinnen und -helfer seien landesweit nun mehr als eine Woche lang unterwegs, um rund 40 Millionen Kinder im Alter von bis zu fünf Jahren Tropfen zu verabreichen, sagte der Sonderberater für Gesundheitsfragen, Faisal Sultan, am Freitag.

Kinderlähmung ist in den allermeisten Ländern der Welt ausgerottet. Pakistan ist laut der Global Polio Eradication Initiative neben Afghanistan weltweit das einzige Land, in dem es im vergangenen und in diesem Jahr Erkrankungen mit dem Wildtyp des Poliovirus gegeben hat. Allerdings wurde in diesem Jahr bisher nur ein einziger Fall in Pakistan registriert.

Im Vorjahr waren es noch 84 Fälle gewesen und 2019 fast 150. Offizielle in dem Land führen den Erfolg auf eine geänderte Impfstrategie zurück. Man habe zuletzt mehr auf Kinder in jenen Gebieten des Landes abgezielt, in denen Eltern den Impfstoff ablehnen. Von militanten Islamisten werden immer wieder unwahre Gerüchte gestreut, die Impfungen würden Kinder unfruchtbar machen. Aber auch Bewegungsbeschränkungen während der Coronavirus-Pandemie und eine bessere Hygiene hätten dazu beigetragen.