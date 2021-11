Infineon erhöht die Dividende

Der Halbleiterkonzern Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004) will für das letzte Geschäftsjahr eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie ausschütten, wie der Konzern am Mittwoch in Neubiberg mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr (0,22 Euro) wird die Ausschüttung damit um knapp 23 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Börsenkurs von 42,72 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite auf dieser Basis 0,63 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 17. Februar 2022 statt. Deutschlands größter Halbleiterhersteller präsentierte am Mittwoch auch seine Quartals- und Jahreszahlen. Der Umsatz des DAX-Konzerns stieg im vierten Quartal (30. September) im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 3,01 Mrd. Euro.

Der Überschuss kletterte auf 464 Mio. Euro nach 109 Mio. Euro im Jahr zuvor. Die Segmentergebnis-Marge lag bei 20,5 Prozent (Vorjahr: 15,2 Prozent). Im Gesamtjahr (Ende September) stieg der Umsatz von 8,57 Mrd. Euro auf 11,06 Mrd. Euro. Der Überschuss stieg von 368 Mio. Euro auf 1,17 Mrd. Euro. Die Segmentergebnis-Marge betrug 18,7 Prozent (Vorjahr: 13,7 Prozent).

„Infineon hat das Geschäftsjahr mit einem hervorragenden vierten Quartal abgeschlossen. Wir sind so schlagkräftig wie nie, haben erstmals in einem Geschäftsjahr 11 Mrd. Euro Umsatz erzielt und die Profitabilität deutlich erhöht“, so Infineon-Chef Dr. Reinhard Ploss.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Infineon bei einem unterstellten Euro/US-Dollar Wechselkurs von 1,20 einen Umsatz von etwa 12,7 Mrd. Euro plus oder minus 500 Mio. Euro mit einer Segmentergebnis-Marge von etwa 21 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne.

Redaktion MyDividends.de