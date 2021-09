Infineon mit Kaufsignal

Lange Zeit schien der charttechnische Widerstand bei ca. 37 € unüberwindbar, aber jetzt scheint das Break gelungen. Bereits im Februar, März und April hatte der Kurs an dieser Marke „angeklopft“, war jedoch letztlich stets gescheitert.

Der Infineon-Kurs wird derzeit von mehreren Aspekten befeuert. Vor allem natürlich wegen der globalen Halbleiterknappheit. Infineon gehört mit einem Jahresumsatz von rund 11 Mrd. € zu den weltweit größten Halbleiterherstellern. Besonders knapp sind die Chips derzeit aber in der Autoindustrie. Verschiedene Hersteller mussten ihre Produktion für bestimmte Modelle reduzieren oder vorübergehend ganz einstellen, weil die erforderlichen elektronischen Bauteile nicht in der benötigten Menge verfügbar waren. Infineon ist gerade im Automobilsektor besonders präsent, generiert man doch hier rund 41 % seines gesamten Umsatzes.

Die Eröffnung des neuen Werks im österreichischen Villach kommt hier gerade recht. Nach rund zwei Jahren Bauzeit und einer Investitionssumme von 1,6 Mrd. € kann das neue Werk in Villach nun sogar drei Monate früher als bisher in Betrieb gehen. Noch in dieser Woche soll die Anlage in Betrieb gehen. Zudem hat Infineon die nun sogar das Umsatzziel für das neue Werk in Villach angehoben: Statt der bisher erwarteten 1,8 Mrd. € rechnet man nun mit einem jährlichen Umsatzpotenzial von 2 Mrd. €. Das hört man in Zeiten extremer weltweiter Chipknappheit natürlich gern.

Die Rahmenbedingungen bleiben für Infineon also vielversprechend. Zwar ist die Aktie mit einem KGV von 35 nicht unbedingt billig, aber diese Bewertung rechnet sich wegen der weiterhin rekordtiefen Zinsen und des extremen Nachfrageüberhangs dennoch.

Wegen des charttechnischen Breaks bei 37 € ist jedoch noch ein bisschen Vorsicht angesagt. In den letzten Wochen haben sich charttechnische Kaufsignale schon wiederholt als Fehlsignal herausgestellt. Wegen der oben beschriebenen Rahmenbedingungen gehen wir aber dennoch davon aus, dass das Kaufsignal letztlich bestätigt wird und somit nachhaltiger Natur ist.

