Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services kündigt Ausdehnung der Beziehung zu BestSecret an

Bereitstellung von Vorwärtslogistikdienstleistungen zur Ergänzung des bestehenden Rückwärtslogistikbetriebs

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, ein global tätiges Unternehmen für ausgelagerte Logistikleistungen und einer der führenden Anbieter von Lieferkettenlösungen und E-Commerce-Logistik in Europa, hat heute die Ausdehnung seiner Beziehung zu BestSecret bekannt gegeben, einer geschlossenen Online-Shopping-Community mit Designermarken zu Rabattpreisen für registrierte Mitglieder.

Durch die erweiterte Vereinbarung übernimmt Ingram Micro die Abwicklung aller Aktivitäten zur Erfüllung der Vertragspflichten im Zusammenhang mit den Massenartikeln von BestSecret, zu denen hauptsächlich Produkte aus dem Haushalts- und Einrichtungssektor des Unternehmens gehören. Es wird erwartet, dass in den kommenden Jahren mehrere Millionen Artikel jährlich aus dem Lager von Ingram Micro in der brandenburgischen Gemeinde Großbeeren an BestSecret-Kunden in 30 Ländern verschickt werden.

„Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services hat uns als vertrauenswürdiger und hilfsbereiter Partner beeindruckt, der unser bestehendes Geschäft gut abwickelt, und wir sind zuversichtlich, mit der Ausdehnung unserer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen für unser weiteres Wachstum eine gute Wahl getroffen zu haben“, sagte Christian Klein, Leiter Logistiknetzwerkentwicklung bei BestSecret.

Seit 2019 verlässt sich BestSecret bei der Retourenabwicklung von Modeartikeln in dem Kompetenzzentrum im polnischen Swiebodzin auf Ingram Micro. Die Anlage verfügt über diverse Mehrwertdienste, die von Dampfreinigung über Produktpersonalisierung bis hin zu Geschenkverpackungen usw. reichen.

Über BestSecret

BestSecret ist ein erstklassiger E-Commerce-Versandhändler für Designerware mit Sitz in Dornach bei München. Mitglieder der exklusiven Shopping-Community können auf stark ermäßigte Produkte von über 3000 Designermarken zugreifen. Das Sortiment umfasst 500.000 hochwertige Produkte aus den Kategorien Mode, Schuhe, Accessoires sowie Haushalts- und Einrichtungsartikel.

Über Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services bietet globale Lieferkettenlösungen, die Angebot und Nachfrage verbinden. Von grenzüberschreitendem Fulfillment über Dropship- und Retourenmanagement bis hin zu Disposition von IT-Assets, Re-Marketing, Vertrieb und mehr treiben unsere Lösungen das Wachstum in den Handels- und Technologiemärkten voran. Das Unternehmen ist stolz darauf, Kunden von wachstumsstarken Marken bis hin zu Global-2000-Unternehmen zu bedienen, und ist bestrebt, seinen Erfolg durch sein globales Lagernetzwerk, erstklassige Technologie, strategische Partnerschaften und jahrzehntelange Erfahrung zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter www.ingrammicroservices.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210713006021/de/

Pressekontakt



Lauren Jow



Global Brand Manager

Lauren.jow@ingrammicro.com



Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services