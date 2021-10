InterCard: Starkes Umsatzwachstum erwartet

Die Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC haben die Coverage für die InterCard AG Informationssysteme aufgenommen und ermitteln in ihrer Ersteinschätzung einen fairen Unternehmenswert von 10,80 Euro je Aktie. Das Unternehmen, das Systeme zur digitalen Identifikation von Personen entwickle und vermarkte, werde den Wachstumskurs fortsetzen und bis 2024 einen Umsatz gut 34 Mio. Euro Umsatz erzielen.Nach Aussage der Analysten gehöre derzeit die Migration der bestehenden Kunden auf das neue zentrale ID-Managementsystem zur Unternehmensstrategie. Hier wolle das Unternehmen Cross-Selling-Potenziale heben, da ein Großteil der Kundschaft nur einen Teil des InterCard-Produktspektrums im Einsatz habe. Darüber hinaus plane die Gesellschaft zukünftig neue Märkte, stärker zu adressieren, wie beispielsweise den Klinikmarkt, Behörden oder Unternehmen. Auch die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten ins Ausland über die Schweiz hinaus werde derzeit konkret. So sei das anorganische Wachstum zudem ein wichtiger strategischer Baustein.Auf dieser Basis habe das Analystenteam die Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre ausformuliert. Demnach solle der Umsatz insbesondere durch die Adressierung neuer Märkte in Deutschland und im Ausland sowie durch anorganisches Wachstum bis 2024 auf 34,08 Mio. Euro (2020: 20,66 Mio. Euro) klettern. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 werde von GBC mit einem Umsatzanstieg auf 24,79 Mio. Euro gerechnet. Ergebnisseitig solle InterCard von einer tendenziellen Rentabilitätsverbesserung profitieren. Die Grundlage dafür biete das margenstarke Bestandskundengeschäft. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten einen fairen Unternehmenswert von 10,80 Euro je Aktie und vergeben das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.10.2021, 12:55 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 15.10.2021 um 15:30 Uhr fertiggestellt und 18.10.2021 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22981.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0JC0V8