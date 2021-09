InTiCa Systems: Potenzial noch enorm

InTiCa Systems hat nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr 2021 ein hohes Wachstum erwirtschaftet und die Profitabilität deutlich verbessert. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet zwar für das zweite Halbjahr branchenbedingt eine geringere Dynamik, rechnet aber grundsätzlich mit einer nachhaltigen Expansion, die hohes Kurspotenzial bietet.

Nachdem InTiCa Systems im letzten Jahr von den schwierigen Rahmenbedingungen zeitweise gebremst worden sei, haben Nachholeffekte und eine deutlich anziehende Nachfrage nach Darstellung der Analysten in den ersten sechs Monaten 2021 für eine starke Wachstumsdynamik gesorgt. Dadurch habe InTiCa den Halbjahresumsatz um 82 Prozent auf 53,7 Mio. Euro steigern können und mit einer EBIT-Marge von 4,4 Prozent auch die Profitabilität stark verbessert.

Mit seinen E-Solutions-Produkten adressiere das Unternehmen stark wachsende Märkte, wobei der Siegeszug der E-Mobilität aktuell der wichtigste Treiber sei. Das Potenzial sei noch enorm. Trotz einer prognostizierten Verdopplung der Absatzzahlen von Elektro- und Hybridfahrzeugen werde der hypothetische Marktanteil, gemessen am Vorkrisenniveau aus 2019, im laufenden Jahr erst bei ca. 8 Prozent liegen.

Trotzdem dürfte die Dynamik bei InTiCa nach Einschätzung der Analysten im zweiten Halbjahr temporär abnehmen, was auf ausgelaufene Nachholeffekte und Materialengpässe in der Automobilindustrie zurückzuführen sei. Danach erwarte das Researchhaus aber ein wieder höheres Wachstumstempo mit zweistelligen Steigerungsraten. Das Management sichere den Wachstumsprozess mit der geplanten Eröffnung eines neuen Werks in Osteuropa ab, das schon im nächsten Jahr die Fertigung aufnehmen solle.

SMC-Research habe die Auswirkungen dieser Maßnahme in das Bewertungsmodell integriert und erwarte mittelfristig positive Margenimpulse. Damit sei das Kursziel der Analysten für die Aktie von 22,00 auf 23,60 Euro gestiegen. Nach der kräftigen Konsolidierung der Aktie biete diese somit nun wieder ein Aufwärtspotenzial von mehr als 70 Prozent, weshalb das Researchhaus das Urteil von „Hold“ auf „Buy“ hochstufe.

