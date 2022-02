Inzidenz auf neuem Höchstwert - Lauterbach erwartet Lockerungen vor Ostern

Frankfurt (Reuters) - Während die Inzidenz in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht, nimmt die Debatte um eine Lockerung der Corona-Maßnahmen zu.

Bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar könnte über den schrittweisen Wegfall der Maßnahmen gesprochen werden, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach der "Bild"-Zeitung. "Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt." Der Ostersonntag fällt in diesem Jahr auf den 17. April. Auch eine Mehrheit der Deutschen spricht sich laut einer Umfrage für Lockerungen aus. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erwartet von den nächsten Beratungen "einen Fahrplan, der vorsichtig bleibt, aber den Menschen auch endlich Perspektiven bietet", wie er der "Rheinischen Post" sagte.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag 95.267 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 16.849 Fälle mehr als vor einer Woche, als 78.318 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen Höchstwert von 1426,0 von 1400,8 am Vortag. 49 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 118.766. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 11,1 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Lauterbach sagte, die größte Bremse für Lockerungen seien die Ungeimpften. "Bei den über 60-Jährigen sind zwölf Prozent nicht geimpft, in England sind es nur zwei Prozent." Sofortige Lockerungen lehnte er ab, da der Höhepunkt der Omikron-Welle noch bevorstehe. "In das Maximum der Fallzahlen jetzt zu lockern, das bedeutet: Ich gieße Öl ins Feuer." Er gehe davon aus, dass im Herbst "der Spuk vorbei" sein werde, aber nur, wenn es eine Impfpflicht gebe. Nach Omikron dürften aber noch weitere Mutationen folgen. "Ich glaube nicht, dass Omikron die letzte Variante ist."

CDU-Chef Merz sprach sich für ein regional abgestuftes Vorgehen bei den Lockerungen aus. "Wir haben ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen. Schleswig-Holstein könnte sich fast schon dem dänischen Weg anschließen. Für Bayern und Sachsen kommt das zurzeit noch nicht infrage." Die Grünen-Obfrau im Gesundheitsausschuss, Saskia Weishaupt, befürwortete indes eine Verlängerung einzelner Corona-Maßnahmen durch den Bundestag über den März hinaus. "Wir haben die Verantwortung, die Gesundheit und das Leben aller Menschen zu schützen, dazu gehört auch, nicht einfach voreilige Öffnungen und Lockerungen anzukündigen", sagte die Grünen-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". An der Frage, wie es nach dem 19. März, wenn die gesetzlichen Grundlagen der Maßnahmen auslaufen, weitergehen soll, werde gerade mit Hochdruck gearbeitet.

Eine Mehrheit der Deutschen findet die aktuellen Maßnahmen erstmals zu streng. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa für die "Bild am Sonntag" sind 49 Prozent für Lockerungen, 44 Prozent sind dagegen. Mehrheitlich wünschen sich viele Menschen Lockerungen in verschiedenen Bereichen, von Kontakbeschränkungen für Geimpfte bis zu 2G-Regeln im Einzelhandel. Eine Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte werden aber befürwortet.

Nach Einschätzung des Hausärzteverbands Nordrhein macht sich in der Bevölkerung Corona-Müdigkeit breit. "Insgesamt ist wohl in der Bevölkerung eine Testmüdigkeit aufgekommen. Viele, die als Kontaktperson in Quarantäne sein sollten, sind es nicht", sagte Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, der Zeitung "Rheinische Post". Auch die jüngste Stiko-Entscheidung für eine vierte Impfung hätten die Patienten gleichmütig aufgenommen. "Die Patienten überrascht fast nichts mehr. Die Frage nach dem zweiten Booster haben viele bei der Auffrischimpfung schon gestellt. Einen erneuten Run auf die Praxen erwarten wir nicht."