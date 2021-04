Iran gibt Uran-Anreicherung auf 60 Prozent bekannt

Dubai (Reuters) - Der Iran hat nach eigenen Angaben mit der Anreicherung von Uran auf 60 Prozent begonnen.

Die Ankündigung von Chefunterhändler Abbas Arakchi wurde am Dienstag kurz vor der Wiederaufnahme der Atom-Gespräche in Wien vom staatlichen Sender Press TV verbreitet. Die islamische Republik hatte zuletzt eine Anreicherung auf 20 Prozent angekündigt, für Kernwaffen ist ein Reinheitsgrad von 90 Prozent erforderlich. Das von den USA unter US-Präsident Donald Trump einseitig gekündigte internationale Atomabkommen schrieb weniger als vier Prozent vor. Unter Joe Biden verhandeln die USA nun über eine Rückkehr zum Abkommen, an dem auch Deutschland beteiligt ist.