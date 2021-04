Iran prüft Fortsetzung der Atomverhandlungen in Wien

WIEN (dpa-AFX) - Der Iran will die Erfolgsaussichten der Atomverhandlungen in Wien prüfen. "Wir werden uns heute (Samstag) Nachmittag die Ergebnisse der Expertenrunden anhören und dann entscheiden, ob, beziehungsweise wie, wir weitermachen wollen", sagte Vizeminister Abbas Araghchi den iranischen Medien in Wien am Samstag. Araqchi, der die iranische Delegation in Wien leitet, hatte schon letzte Woche betont, dass der Iran kein Interesse an endlosen Verhandlungen habe. Teheran würde die Verhandlungen beenden und Wien umgehend verlassen, falls es keine Aussichten auf konkrete Ergebnisse geben sollte.

Seit letzter Woche wird in Wien über die Rettung des Atomabkommens von 2015 verhandelt. Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China versuchen, sowohl die USA als auch den Iran von einer Rückkehr zum Atomdeal und dessen vertragsgerechter Umsetzung zu überzeugen. Die USA waren 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen, und ein Jahr später hat dann auch der Iran gegen fast alle technischen Vorlagen in dem Deal verstoßen./str/fmb/DP/zb