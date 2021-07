IRW-News: Aurania Resources: Aufzeichnung verfügbar: Virtuelle Road Show mit Aurania Resources

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aufzeichnung verfügbar: Virtuelle Road Show mit Aurania Resources

Toronto, Ontario, 9. Juli 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/company/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass ab sofort eine Aufzeichnung der von Noble Capital Markets (Noble) am 6. Juli 2021 veranstalteten virtuellen Roadshow verfügbar ist. Während der Roadshow gaben Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania, und Richard Spencer, President, eine kurze Unternehmenspräsentation, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde mit Fragen aus dem Publikum.

Um die Aufzeichnung von Auranias Teilnahme an der Virtual Road Show Series von Noble Capital Markets, präsentiert von Channelchek, zu sehen, klicken Sie bitte hier. (https://www.channelchek.com/channelcast-detail/244)

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es Alpha Bronze, LLC. (Alpha-Bronze") beauftragt hat, bestimmte Investor-Relations-Dienste in den USA bereitzustellen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung zahlt Aurania Alpha Bronze eine monatliche Gebühr von 5.500 USD für einen Zeitraum von 12 Monaten. Alpha Bronze erhält außerdem 40.000 Aktienoptionen (die Optionen") mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Einen Tag nach Unterzeichnung werden 10.000 Optionen übertragen und danach vierteljährlich 10.000 Optionen bis maximal 40.000 Optionen übertragen wurden. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hatten weder Alpha Bronze noch seine Auftraggeber eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Wertpapieren von Aurania Resources. Der Ausübungspreis der Optionen wird dem Schlusskurs der Aktie des Unternehmens am 30. Juni 2021 plus einen Cent entsprechen.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Ihr Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Über Noble Capital Markets

Noble Capital Markets, Inc. wurde 1984 als Full-Service SEC / FINRA registrierter Broker-Dealer gegründet, der sich ausschließlich der Betreuung nur wenig beachteter Small-/ Microcap-Unternehmen mittels Investmentbanking, Wealth Management, Trading & Execution und Equity Research widmet. In den letzten 36 Jahren hat Noble Milliarden von Dollar für diese Unternehmen beschafft und mehr als 45.000 Aktienresearch-Berichte veröffentlicht. www.noblecapitalmarkets.com E-Mail: contact@noblecapitalmarkets.com

Über Channelchek

Channelchek (.com) ist ein umfassendes anlegerorientiertes Portal mit mehr als 6.000 aufstrebenden Wachstumsunternehmen, das fortschrittliche Marktdaten, unabhängige Recherchen, ausgewogene Nachrichten, Video-Webcasts, exklusive C-Suite-Interviews und Zugang zu virtuellen Roadshows bietet. Die Website steht der Öffentlichkeit auf jeder Ebene kostenlos und unverbindlich zur Verfügung. Die Recherche zu Channelchek wird von Noble Capital Markets, Inc. durchgeführt, einem seit 1984 bei der SEC/FINRA registrierten Broker-Dealer. www.channelchek.com E-Mail: contact@channelchek.com

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.: (416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

President

Aurania Resources Ltd.

Tel.: (416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59423

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59423&tr=1

