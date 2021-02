IRW-PRESS: Aztec Minerals Corp.: Im Rahmen des Joint-Ventures zwischen Aztec Minerals und Kootenay Silver wird das Explorationsprogramm 2021 im Porphyr-Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes in Sonora (Mexiko) eingeleitet

Vancouver, Kanada 23. Februar 2021 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aztec-minerals-corp/ht) und Kootenay Silver Inc. haben das Explorationsprogramm 2021 im Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes im mexikanischen Sonora eingeleitet. Das Explorationsprogramm wurde kürzlich vom Management-Komitee genehmigt, das das Joint-Venture zwischen Aztec Minerals Corp. (65 %) und Kootenay Silver Inc. (35 %) für Cervantes überwacht.

Als Betreiber des Joint Ventures für Cervantes hat Aztec eine Feldteam mobilisiert, um ein mehr als 500 Bodenproben umfassendes Programm durchzuführen, das die vorherigen Bodenraster erweitern und Zielgebiete erfassen soll, die in der Vergangenheit nur in begrenztem Maße exploriert wurden. Das Bodenprobenraster wird 518 Hektar (5,18 Quadratkilometer) mit Proben im Abstand von jeweils 100 mal 100 Metern abdecken, um den Erfassungsbereich auf die Zielgebiete Estrella und California North Richtung der westlichen, nördlichen und östlichen Grenzen des Konzessionsgebiets auszudehnen. Die bestehende Bodenprobendatendank mit mehr als 1.100 Proben deckt die Zielgebiete California, Purisima East, Purisima West, Jasper und Jacobo ab. Zusammen mit den Bodenprobenahmen werden auch eingehende lithologische, Alterations- und strukturelle Kartierungen sowie Gesteinssplitterprobenahmen absolviert.

Ansicht: Plan zur Phase-1-Probenahme und -Kartierung in Cervantesa

Cervantes ist ein höchst aussichtsreiches Porphyr-Gold-Kupfer-Molybdän-Konzessionsgebiet im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sonora. Das Projekt befindet sich 160 Kilometer (km) östlich von Hermosillo (Sonora, Mexiko), innerhalb des berühmten Porphyr-Kupfer-Gürtel Laramide rund 265 km südöstlich der porphyrischen Kupfer-Molybdän-Mine Cananea (Grupo Mexico). Cervantes liegt überdies entlang eines in Ost-West-Richtung streichenden Goldgürtels, 60 km westlich der epithermalen Goldmine Mulatos (Alamos Gold), 45 km westlich der Mine La India (Agnico Eagle) und 40 km südwestlich der Goldlagerstätte Santana (Minera Alamos). Siehe: Lageplan des Projekts Cervantes.

Alle Probenahmen erfolgen unter Einhaltung strenger Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einsatz von Standard- und Leerproben. Die Proben werden zur Analyse direkt an die Einrichtung von Bureau Veritas Minerals in Hermosillo überstellt. Joey Wilkins, B.Sc., P.Geo., seines Zeichens Vice President of Exploration bei Aztec Minerals Corp., hat als qualifizierter Sachverständiger den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Simon Dyakowski

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von große polymetallischer Mineralienvorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das Kernprojekt des Unternehmens ist das aussichtsreiche porphyrische Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das historische distriktweite Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County in Arizona beherbergt sowohl eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen als auch eine Silber-Blei-Zink-Mineralisierung des CRD-Typs. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange (Kürzel: AZT) und am OTCQB in den USA (Kürzel: AZZTF) gehandelt.

