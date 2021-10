IRW-PRESS: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam: Historische Bohrdaten und aktuelle Ergebnisse der Kernprobenanalyse erleichtern Ermittlung der Bohrstandorte im Kupferoxidziel Majuba-DeSoto

VANCOUVER, BC - 20. Oktober 2021 - Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) hat nun die Ergebnisse der Analyse von 198,5 Meter (651,1 Fuß) Bohrkernmaterial aus sieben historischen Bohrlöchern erhalten, die von den früheren Betreibern des Projekts Majuba Hill im Pershing County in Nevada nicht beprobt wurden. Die Proben wurden von ALS Minerals mit dem Mehrelement-Analyseverfahren ME-ICP61 (31 Elemente) und dem Goldanalyseverfahren Au-AA23 ausgewertet. Diese Verfahren wurden vom Unternehmen für die Auswertung sämtlicher Daten während der systematischen Explorations- und Bohrarbeiten im Projekt Majuba Hill verwendet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62123/2021_10_20_BamBam_DEPRcom.001.jpeg

Die Ergebnisse sind ausgesprochen vielversprechend, da die räumliche Verteilung der Molybdän-, Zink-, Blei- und Arsenmineralisierung stark mit den geophysikalischen Ergebnissen der magnetischen Messung und induzierten Polarisation (IP") korreliert. Eine markante, in nordwestlicher Richtung verlaufende Magnetfeldlinie präsentiert sich in unmittelbarer Nähe der drei besten historischen Bohrungen:

- MM-18: 105,7 Fuß (32,3 m) mit 0,62 % Cu und 25,16 g/t Ag

· ab 72 bis 177,7 Fuß Tiefe (21,9 - 54,2 m)

- MM-19: 22,6 Fuß (6,8 m) mit 0,26 % Cu und 7,74 g/t Ag

· ab 2,4 bis 25 Fuß Tiefe (0,8 - 7,6 m)

- DSM-02: 25,5 Fuß (7,8 m) mit 0,57 % Cu und 28,09 g/t Ag

· ab 152,5 bis 178 Fuß Tiefe (46,5 - 54,3 m)

- DSM-06: 25 Fuß (7,6 m) mit 0,64 % Cu und 34,66 g/t Ag

· ab 60 bis 85 Fuß Tiefe (18,3 - 25,9 m)

In diesen historischen Kernlöchern fanden sich mehrere oberflächennahe, mit Kupferoxid angereicherte Abschnitte, die auch Azurit, Malachit, Chalkosin und Chrysokoll enthielten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62123/2021_10_20_BamBam_DEPRcom.002.jpeg

-MM-18: Azurit in 103 Fuß Tiefe

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62123/2021_10_20_BamBam_DEPRcom.003.jpeg

MM-19: Malachit in Erzgangquarz

President und CEO David Greenway erklärt: Ich bin begeistert, dass wir hier die Chance bekommen, die Oxidzone DeSoto zu erkunden. Unser Geologenteam war in der Lage, die Erkenntnisse aus den von Bam Bam durchgeführten Bohrungen, geophysikalischen und geochemischen Messungen sowie geologischen Kartierungen entsprechend auszuwerten. Die enorme Menge an historischem Datenmaterial, das wir gesammelt und mit den heutigen Erkenntnissen aus den Porphyr-Kupfer-Lagerstätten in Verbindung gebracht haben, hat sich als sehr wertvoll erwiesen und die Identifizierung von Majuba als wichtige Bergbauregion ermöglicht.

Bedeutende Ergebnisse und Spurenelemente

Zehn Elemente wurden anhand der vorliegenden historischen Daten und der Ergebnisse der aktuellen Bohrkernanalyse zusammengefasst. Alle Werte sind in ppm angegeben. Die Daten wurden auch anhand von Berechnungen (Multiplikation von Erzgehalt und Mächtigkeit/GxT) für jedes einzelne Element des jeweils fertiggestellten Bohrlochs ermittelt.

Die GxT-Berechnung hat eine eindeutige Zonierung von Blei und Zink außerhalb der Bereiche mit den höchsten Kupferwerten ergeben. Diese Zonierung deutet zusammen mit der räumlichen Verteilung von Zinnclustern (Sn) in den tieferen Bereichen sowie den Spuren von Molybdän (Mo) mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass das vorteilhafte Porphyrgestein in einer Tiefe zwischen 30 Metern (100 Fuß) bis 300 Metern (1000 Fuß) durchteuft werden kann.

In den ersten Bohrlöchern sollen diese Zonen genauer untersucht werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62123/2021_10_20_BamBam_DEPRcom.004.png

Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsmaßnahmen (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen setzt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der besten Praktiken der Branche um. Die Proben werden vom sicheren BBR-Lager oder direkt vom Bohrgerät aus zur Probenaufbereitungsanlage in Reno oder Elko (Nevada) transportiert. ALS verbringt anschließend das aufbereitete Probenpulver zum Analyselabor nach Reno (Nevada) oder Vancouver (British Columbia). Die Boden- und Gesteinssplitterproben werden vom Unternehmen direkt nach Elko oder Reno (Nevada) transportiert.

Die Bohrkernproben werden mit einer Säge halbiert, wobei eine Bohrkernhälfte jeweils in einen beschrifteten Stoffprobenbeutel gegeben wird. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach der ALS-Methode Au-AA23 ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber und die übrigen 31 Elemente werden nach der ALS-Methode ME-ICP61 bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Bohrkern-Doppelproben und kommerzielles, standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr (Pulver). Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS wieder eingesammelt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem beratenden Geologen überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Joel Warawa

VP of Corporate Communications

E: jw@bambamresources.com

P: 1 (855) 475-0745

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

