IRW-PRESS: Canada Silver Cobalt Works : Canada Silver Cobalt schließt geophysikalische Bohrloch-Untersuchung des in der Robinson Zone durchteuften sichtbar hochgradigen Silbererzgangs ab

26. Januar 2021 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTCQB: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich, den Abschluss einer Anfang dieses Monats durchgeführten IP-Untersuchung von Bohrloch zu Bohrloch bekannt zu geben. Die Untersuchung erfolgte an dem neu entdeckten, sichtbar hochgradigen Silbererzgang, der in Bohrloch CS-20-39 durchteuft wurde.

Wichtigste Ergebnisse

- Die geophysikalischen Messungen im Bohrloch fanden vom 4. bis 12. Januar 2021 statt.

- Die für die Paarung von Bohrloch zu Bohrloch verwendeten Bohrlöcher enthielten Zonen mit Kobalt- und Silbererzgängen

- Die vielversprechenden Ergebnisse lieferten eine gute Reaktion auf der 17 m mächtigen mineralisierten Zone.

Diese Messungen lieferten testbare Ergebnisse, die anhand der laufenden Keilbohrungen überprüft werden. Das Team arbeitet eng mit den Geophysikern zusammen, um die Ergebnisse der ersten Keilbohrungen auszuwerten, während zugleich umfassendere Maßnahmen für die Abgrenzung neuer Zielgebiete in Bereichen, in denen die Notwendigkeit für eine bessere Auflösung bestehender Erzgänge ermittelt wurde, erarbeitet werden. Mit dieser Initiative wird auch neues Terrain erschlossen.

Außerdem wird ein größeres geophysikalisches Projekt entwickelt, bei dem das Distributed Array System, DasVision, zum Einsatz kommt, welches ein größeres geographisches Gebiet erfassen wird. Im Rahmen der Untersuchungen wird voraussichtlich Strom in beide Bohrlöcher und an der Oberfläche eingespeist werden, sodass eine bessere Auflösung in der Tiefe erzielt wird.

President Matt Halliday sagt dazu: Das Unternehmen macht von neuen geophysikalischen Verfahren in vollem Umfang Gebrauch und maximiert zugleich den Nutzen bestehender Technologien. Mit der Weiterentwicklung dieses Lagerstättenmodells durch das technische Team und dem daraus resultierenden besseren Verständnis werden wir über eine umfassende Werkzeugkiste mit bewährten Verfahren und Methoden verfügen, um die bestmöglichen Ziele zu ermitteln. Auch neue IP-Verfahren werden Teil dieser Werkzeugkiste sein, die unter anderem fortschrittliche Kameras, Strukturverfahren einschließlich orientierter Kern- und Richtbohrungen sowie verschiedene geochemische Methoden beinhalten wird.

Standort

Das Konzessionsgebiet Castle liegt 15 Kilometer östlich der von Pan American Silver betriebenen Goldlagerstätte Juby, 30 Kilometer südlich der Mine Young-Davidson (Alamos Gold), 75 Kilometer südwestlich des Macassa Complex (Kirkland Lake Gold) sowie 100 Kilometer südöstlich der neuen Goldentdeckungen in der Region Timmins West.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden unter der Aufsicht von Herrn Matthew Halliday, P.Geo., (APGO), seines Zeichens President von Canada Silver Cobalt Works Inc. und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, erstellt.

Canada Silver Cobalt Works veröffentlichte die allererste Ressourcenschätzung im Gowganda Camp bzw. im Großraum des Cobalt Camp im Mai 2020. Es ergaben sich insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der abgeleiteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Die Entdeckung ist in allen Richtungen offen (1A und 1B sind rund 800 Meter von den gegen Osten ausgerichteten Abbaustätten der Mine Capitol Mine entfernt). Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel (siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020).

Der Vorzeigebetrieb Castle und das 78 km² große Konzessionsgebiet Castle, beide in Besitz von Canada Silver Cobalt, befinden sich im ehemals produktiven, ertragreichen Silberbergbaurevier Gowganda im Norden der Provinz Ontario und bergen im Hinblick auf Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer beachtliches Explorationspotenzial. Mit einem unterirdischen Zugang zu Castle, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation vor Ort, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2OX-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren.

Frank J. Basa

Frank J. Basa, P. Eng.

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Ansprechpartner:

Frank J. Basa, P.Eng.

Chief Executive Officer

416-625-2342

Canada Silver Cobalt Works Inc.

3028 Quadra Court

Coquitlam, B.C., V3B 5X6

CanadaSilverCobaltWorks.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55326

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55326&tr=1

