IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics führt erfolgreiche Tests seines AccuVAC-PT001- Impfstoffs gegen Covid-19 in einem Nicht-Nagetiermodell durch

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 14. September 2021 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das an therapeutischen Verfahren zur Krebsbekämpfung sowie an Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten arbeitet, freut sich, den Abschluss einer nicht GLP-konformen Studie an Kaninchen bekanntgeben zu können, bei der eine starke humorale Immunantwort mit einem Titer von durchschnittlich 1:43 000 000 ohne Anzeichen für Toxizität nachgewiesen wurde.

Defence hat zuvor seinen AccuVAC-PT001-Impfstoff entwickelt und an Mäusen getestet. Dieser Impfstoff ist stark immunogen, und die erzeugten Antikörper zeigten eine Kreuzreaktion mit allen getesteten Varianten einschließlich des Delta-Stamms. Zusätzlich zu den mechanistischen und Neutralisierungsstudien hat Defence seinen Impfstoff erneut bei einem Auftragsforschungsinstitut (CRO) an Kaninchen als zweites Nicht-Nagetiermodell testen lassen. Die mit unserem AccuVAC-PT001 geimpften Kaninchen entwickelten eine sehr starke humorale Immunantwort, und die über einen Zeitraum von 42 Tagen durchgeführte körperliche Untersuchung ergab weder Veränderungen bei Körpergewicht, Verhalten, Aktivität noch ein Auftreten von Hautauschlägen an den Injektionsstellen.

Der nächste Schritt von Defence ist eine GLP-Studie, die uns in die Lage versetzen wird, unser Produkt AccuVAC-PT001 der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada und der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA vorzustellen. Nach Erhalt der Genehmigung kann Defence dann eine Phase I/IIa-Studie mit seinem COVID-Impfstoff an gesunden Personen durchführen, erklärte Herr Plouffe, CEO von Defence Therapeutics.

Die Accum-Technologie von Defence ist sehr vielseitig und kann für jedes Protein eingesetzt werden. Die Ergebnisse aus früheren und aktuellen Impfstoffstudien haben gezeigt, dass die AccuVAC-PT001-Plattform die Entwicklung neuartiger proteinbasierter Impfstoffe ermöglicht, welche die von den aktuellen Impfstoffen erzeugte Immunantwort verstärkt, gab Herr Plouffe an.

Dieses Virus entwickelt sich sehr schnell, um der durch einen Impfstoff hervorgerufenen Immunität zu entkommen. Die in Zusammenhang mit AccuVAC-PT001 erhaltenen Daten belegen nicht nur, dass dieser Impfstoff gegen ein breites Spektrum der derzeit zirkulierenden Varianten wirksam ist, sondern sie unterstreichen auch die Bedeutung einer anhaltenden Forschung und Entwicklung, um neue Varianten und künftige Mutationen wirksam neutralisieren zu können.

Das Unternehmen stellt keine ausdrücklichen oder impliziten Behauptungen auf, dass es zum jetzigen Zeitpunkt einen Impfstoff zur Behandlung von COVID-19 (bzw. dem SARS-2 Coronavirus) entwickelt hat.

Dr. Moutih Rafei, VicePresident Research and Development von Defence, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltene wissenschaftliche Veröffentlichung geprüft und genehmigt. Dr. Rafei besitzt einen Doktortitel in experimenteller Medizin von der McGill University und erhielt seine

postdoktorale Ausbildung an der Université de Montréal. Er ist ein Immunonkologe, der sich auf die Entwicklung der T-Zellen, die Stammzellbiologie, die Krebs-Immuntherapie und Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

