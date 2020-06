IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada kündigt neue Funktionalität seiner Sparrow-Drohne an und eröffnet damit neue Marktchancen

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada kündigt neue Funktionalität seiner Sparrow-Drohne an und eröffnet damit neue Marktchancen

TORONTO (ONTARIO), 10. Juni 2020. Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (DDC oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Drohne des Typs Sparrow mit einer neuen Funktion ausgestattet wurde, mit der zusätzliche Anwendungsfälle im Gesundheitswesen sowie im kommerziellen und privaten Bereich ermöglicht werden.

Das Unternehmen hat für die Sparrow-Drohne eine Funktion für das Absetzen der Ladung entwickelt und erfolgreich getestet. Mit dieser neuen Funktion kann ein Paket am Ursprungsort geladen und zum Zielort geflogen werden, wo die Drohne dann in geringer Höhe schwebt, die Ladung ohne Landung absetzt und dann an den Ursprungsort zurückkehrt. Die Sparrow-Drohne hat eine Flugreichweite von insgesamt bis zu 30 km und eine maximale Ladekapazität von rund 4,3 kg (10 Pfund). Sie wird mit dem fortschrittlichen, automatisierten und patentierten FLYTE-Softwaresystem betrieben. Alle Immaterialgüterrechte befinden sich im Besitz des Unternehmens.

Das Absetzsystem für die Ladungen ist für die kommerzielle Einführung bereit. Mit dieser spannenden neuen Funktion der Sparrow-Drohne können wir nun, vorbehaltlich der Vorschriften von Transport Canada, zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für die Drohnenlieferung im Gesundheitswesen, in der Pharmabranche, in der Notfallhilfe sowie im kommerziellen und privaten Bereich wahrnehmen und dabei gleichzeitig den zwischenmenschlichen Kontakt effektiv einschränken, so Michael Zahra, President und CEO von DDC. DDC nimmt nach wie vor eine Führungsposition in der Drohnenlogistikbranche ein und wir befinden uns in aktiven Gesprächen mit zahlreichen potenziellen Kunden, um diese neue Funktion bei Drohnenlieferungen einzusetzen.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als Software as a Service-(SaaS) -Modell zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt (Nasdaq International Designation) in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

