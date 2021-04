IRW-News: E3 Metals Corp. : E3 Metals erhält Förderung von Alberta Innovates in Höhe von $ 1,8 Millionen für die Entwicklung einer Pilotanlage

IRW-PRESS: E3 Metals Corp. : E3 Metals erhält Förderung von Alberta Innovates in Höhe von $ 1,8 Millionen für die Entwicklung einer Pilotanlage

CALGARY, ALBERTA, 6. April 2021 - E3 METALS CORP. (TSXV: ETMC) (FWB: OU7A) (OTC: EEMMF) (das Unternehmen oder E3 Metals), ein aufstrebendes Lithiumerschließungsunternehmen und ein führender Innovator mit einer Technologie zur direkten Lithiumextraktion (DLE), freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine staatliche Förderung in Höhe von insgesamt $1,8 Mio. von Alberta Innovates erhalten hat, welche die Finanzierung der nachstehend beschriebenen Pilotanlage von E3 Metals unterstützen wird.

Das Unternehmen hat eine eigentumsrechtlich geschützte Technologie für die direkte Lithiumextraktion (DLE) entwickelt, die eine nahtlose Verbindung der konventionellen Ölfeld- und der Lithiumverarbeitung herstellt und die bisher unerschlossenen Lithiumressourcen von Alberta zugänglich macht. Ziel von E3 Metals ist es, seine Lithiumressource auf globaler Ebene zu vermarkten und Lithiumprodukte in Batteriequalität mit null CO-Emissionen für die wachsende Elektrofahrzeug-Lieferkette zu liefern.

Die von Alberta Innovates bereitgestellte Finanzierung wird E3 Metals dabei unterstützen, die Effizienz der DLE-Technologie durch schrittweises Scale-up vom Laborprototypen zum Feldpilotprojekt zu demonstrieren. Der erste Schritt besteht im Betrieb eines Prototypen im Labor von E3 Metals in Calgary; im Anschluss daran soll eine Feldpilotanlage an einem Standort im Ressourcengebiet von E3 Metals in Alberta im Dauerbetrieb getestet werden. Durch die Demonstration des Verfahrens im Pilotmaßstab über mehrere Monate plant das Unternehmen, die Risiken seines Lithiumprojekts in Alberta vor dem Scale-up auf den kommerziellen Maßstab mit 20.000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat pro Jahr erheblich abzumildern. Ein kommerzieller Betrieb bietet die Möglichkeit, direkt und indirekt zahlreiche hochqualifizierte Arbeitskräfte zu beschäftigen und damit Einnahmen in Form von Steuern und Lizenzgebühren für Alberta und Kanada zu generieren.

Sonya Savage, die Energieministerin von Alberta, merkte dazu an: Die Erschließung potenzieller Rohstoffressourcen in Alberta trägt dazu bei, unsere Wirtschaft zu diversifizieren, Arbeitsplätze zu schaffen und die langfristige wirtschaftliche Erholung der Provinz zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass Alberta die einzigartige Chance hat, bei der weltweiten Mineralexploration und -erschließung ganz vorne mit dabei zu sein, da wir über reichhaltige natürliche Ressourcen verfügen und im Bereich der verantwortungsbewussten Erschließung weltweit führend sind. Dieses Pilotprojekt von E3 Metals ist ein hervorragender Beleg dafür, welches Potenzial vorhanden ist, und ein weiteres Beispiel für die Innovationskraft von Alberta.

Doug Schweitzer, der Minister für Arbeit, Wirtschaft und Innovation, nahm folgt Stellung: Lithium wird eine wichtige Rolle für zukünftige wirtschaftliche Diversifizierung und das Wachstum von Alberta spielen. Durch die Schaffung der Infrastruktur für die Deckung der weltweiten Nachfrage nach Batterien und anderen emissionsarmen Produkten kann sich Alberta bei der Mineralgewinnung zu einem globalen Akteur entwickeln.

Wir sind sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung durch Alberta Innovates, meinte Chris Doornbos, der CEO von E3 Metals Corp. Die 1,8 Millionen Dollar fließen direkt in die Entwicklungsarbeiten für die Pilotanlage, die hier in unserer Anlage in Calgary im Gange sind; an unserem Projektstandort in Alberta werden sie später eine hervorragende Unterstützung für die Schaffung der Grundlagen für eine kommerzielle Lithiumproduktion in Alberta darstellen. Wir freuen uns sehr, dass wir als treibende Kraft die wirtschaftliche Diversifizierung der Provinz unterstützen können.

Über Alberta Innovates

Alberta Innovates ist eine von der Provinz Alberta finanzierte Gesellschaft mit dem Auftrag, Lösungen für die dringlichsten Herausforderungen zu entwickeln, mit denen sich Alberta im 21. Jahrhundert konfrontiert sieht. Dabei setzt die Gesellschaft auf die Stärken der Provinz im Bereich Forschung und Technologieentwicklung in den Kernsektoren Gesundheit, Umwelt, Energie, Nahrungsmittel und Fasern sowie auf Plattformen der Bereiche saubere Technologien, digitale Technologie für die Unternehmenstransformation, durch Daten ermöglichte Innovation, innovative Produktion und innovativer Vertrieb. Alberta Innovates arbeitet mit Partnern zusammen, um die Wirtschaft der Provinz zu diversifizieren, die Umweltleistung zu optimieren und das Leben der Einwohner von Alberta durch Forschung und Innovation zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie über: https://albertainnovates.ca/

Über E3 Metals Corp.

E3 Metals ist ein Lithiumerschließungsunternehmen, das in der kanadischen Provinz Alberta über eine Ressource von 7,0 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) in der vermuteten Kategorie1 verfügt und mit seinem Lithiumprojekt Clearwater einen Nettokapitalwert (Diskontsatz 8 %) von 1,1 Milliarden US-Dollar sowie einen internen Zinsfuß (IRR) vor Steuern von 32 %1 bzw. einen internen Zinsfuß nach Steuern von 27 % vorweisen kann. Über den erfolgreichen Ausbau seiner DLE-Technologie in Richtung Vermarktung will E3 Metals seinem Ziel, der Herstellung von hochreinen Lithiumprodukten in Batteriequalität, gerecht werden. Mit seinen bedeutenden Lithiumressourcen und seinen innovativen Technologielösungen hat E3 Metals das Potenzial, den Markt mit Lithium aus einem der besten Rechtssysteme der Welt zu beliefern. E3 Metals arbeitet weiterhin mit seinen Partnern an der University of Alberta und am GreenCentre Canada zusammen. Nähere Informationen zu E3 Metals finden Sie unter http://www.e3metalscorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Chris Doornbos, President & CEO

E3 Metals Corp.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Chris Doornbos-

Tel: (587) 324-2775-

investor@e3metalscorp.com

1: Der NI 43-101-konforme technische Bericht für die vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) für das Clearwater Lithium Projekt ist am 21. Dezember 2020 veröffentlicht worden. E3 Metals hat außerdem drei technische Berichte gemäß NI 43-101 veröffentlicht, die eine Gesamtressource von 7,0 Mio. t LCE ergeben. Die PEA-Ressourcenschätzung für das Lithiumprojekt Clearwater, die 2,2 Mio. t LCE (vermutete Kategorie) identifiziert und am 21. Dezember 2020 veröffentlicht wurde; der technische Bericht für das Ressourcengebiet North Rocky (NRRA), der am 27. Oktober 2017 veröffentlicht wurde und 0,9 Mio. t LCE (vermutete Kategorie) identifiziert; und der Bericht für das Ressourcengebiet Exshaw West (EWRA), der 3,9 Mio. t LCE (vermutete Kategorie) identifiziert und am 4. Juni 2018 veröffentlicht wurde. Alle Berichte sind auf der Website des Unternehmens (www.e3metalscorp.com/technical-reports) und auf SEDAR (www.sedar.com ) verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auch auf die Ziele, Strategien, Ansichten und Absichten der Unternehmensführung beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Worten wie könnten, werden, planen, erwarten, rechnen mit, schätzen, beabsichtigen und ähnlichen Ausdrücken, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Unternehmensführung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Dazu zählen auch der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Rohstoffpreisschwankungen, die Effizienz und Machbarkeit von neu entwickelten Lithiumextraktionstechnologien, die im wirtschaftlichen Maßstab bzw. an der Sole des Unternehmens noch nicht getestet wurden oder erprobt sind, Wettbewerbsrisiken, sowie die Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten. Eine genauere Beschreibung dazu finden Sie in unseren aktuellen Berichten, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden. Die eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten wesentlich von den Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen und wir empfehlen den Lesern, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

