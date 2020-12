IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond Portfolio Unternehmen Eat Just ist das weltweit erste Unternehmen, dessen In-vitro-Fleisch in einem Restaurant serviert wird

Vancouver, British Columbia und Edmonton, Alberta - 29. Dezember 2020 - ( Eat Beyond Global Holdings Inc.) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investmentunternehmen mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass sein Portfoliounternehmen, die in San Francisco ansässige Eat Just Inc. ("Eat Just"), das erste Unternehmen der Welt ist, dessen In-vitro-Fleisch in einem Restaurant serviert wird.

Eat Just ist ein Food-Tech-Unternehmen, das Fleisch- und Ei-Ersatzprodukte herstellt. Vor kurzem erhielt es als erstes Unternehmen die Genehmigung, sein im Labor hergestelltes Hähnchenprodukt, GOOD Meat Cultured Chicken, in Singapur zu verkaufen. Singapur ist die erste Regierung, die den Verkauf von kultiviertem Fleisch erlaubt.

Das Huhn wird im Restaurant 1880 in Singapur als Teil eines Trios von Probegerichten serviert, die für ca. 23 $ verkauft werden.

"Eat Just ebnet den Weg für die zellulare Landwirtschaft, die das Potenzial hat, unsere heutigen Lebensmittelsysteme komplett zu verändern, um sie nachhaltiger und humaner zu machen", sagt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "Singapur ist ein Markt, den wir genau beobachtet haben, und er ist wirklich wegweisend, indem er die Einführung dieser Technologie vorantreibt. Angesichts der geringen geografischen Ausdehnung des Landes sollte es nicht überraschen, dass das Land nach Alternativen zur traditionellen Landwirtschaft sucht."

Singapurs Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, im nächsten Jahrzehnt 30 % des Nahrungsmittelbedarfs durch lokale landwirtschaftliche Produktion zu decken, und ihre Strategie dazu umfasst Technologien wie die zelluläre Landwirtschaft.

"Das Endprodukt, In-vitro-Fleisch, ist noch ziemlich teuer, da die Produktionskosten hoch sind, aber sobald die Produktionskosten gesenkt werden können, glaube ich, dass wir diese Industrie in naher Zukunft schnell wachsen sehen werden, es ist nur eine Frage der Zeit", fügt Morris hinzu.

Eat Beyond ist bestrebt, eng mit seinen Portfoliounternehmen, zu denen auch Eat Just gehört, zusammenzuarbeiten und deren Wachstum voranzutreiben.

Zum Portfolio von Eat Beyond gehören auch zwei weitere Unternehmen aus dem Bereich der zellulären Landwirtschaft. TurtleTree Labs, das die volle Beschaffenheit, Funktionalität und den Geschmack von Milch nachbildet, indem es eine Technologie entwickelt, um die einzigartigen Bestandteile von Milch nachhaltig zu reproduzieren; und SingCell, das eine proprietäre Plattform anbietet, die es globalen alternativen Fleischunternehmen ermöglicht, skalierbare Prozesse für die Herstellung von umweltfreundlichem Fleisch zu entwickeln.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

Folgen Sie Eat Beyond in den sozialen Medien auf LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: Brittany@Exvera.com

Für Investment-Anfragen kontaktieren Sie bitte: Info@Eatbeyondglobal.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Cindy Chiu unter Info@Eatbeyondglobal.com oder (236) 521-6499.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54892

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54892&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA27786R1038

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.