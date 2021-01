IRW-PRESS: Evergold Corp.: Evergold ( WKN: A2PTHZ ) (TSX-V: EVER) liefert breite Bohrabschnitte von der GL1-Hauptzone auf Golden Lion im nördlichen British Columbia, Pläne für 2021 nehmen Gestalt an

Toronto, Kanada - 29. Januar 2021 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) (Evergold oder das Unternehmen) (www.evergoldcorp.ca) freut sich, die verbleibenden Ergebnisse und Zusammenfassung des Bohrprogramms in 2020 auf dem Golden Lion Projekt im Norden von British Columbia bekanntzugeben. Breite Intervalle der epithermalen Gold-Silber-Mineralisierung, die höhergradige Intervalle umfassen, wurden teilweise in früher berichteten Löchern gebohrt. Inklusive historischer Bohrungen von Newmont überschreitet die GL1-Hauptzone jetzt eine Gesteinslänge von mehr als 800 Metern. Die Zone umfasst eine an der Oberfläche freiliegende Mineralisierung im epithermalen Stil, die mit einer geophysikalischen Reaktion verbunden ist, die mit der Tiefe unter den aktuellen Bohrabschnitten zunimmt, was darauf hindeutet, dass eine möglicherweise stärkere Mineralisierung und höhere Gehalte möglicherweise nicht weit darunter liegen. Evergold freut sich darauf, diese zugrunde liegende geophysikalische Reaktion in der kommenden Feldsaison im Rahmen eines umfassenderen Programms zur Bewertung von Verlängerungen des Gesteinslaufs zu untersuchen.

GL1-Hauptzone - Höhepunkte der Bohrungen in 2020:

- (Neu) 88,62 Meter mit 0,71 g/t Au von 4,88 bis 93,50 Meter im Loch GL-20-009

Einschließlich 16,50 Meter mit 1,59 g/t Au von 45,00 bis 61,50 Meter

Einschließlich 10,50 Meter mit 2,07 g/t Au von 48,00 bis 58,50 Meter

- (Neu) 73,50 Meter mit 0,44 g/t Au von 29,51 bis 103,01 Meter im Loch GL-20-011

- 53,21 Meter mit 0,75 g/t Au von 7,52 bis 60,73 Meter im Loch GL-20-002 *

Einschließlich 19,00 Meter mit 1,61 g/t Au von 35,10 bis 54,10 Meter

- 73,82 Meter mit 0,50 g/t Au von 5,38 bis 79,20 Meter im Loch GL-20-003 *

Einschließlich 7,60 Meter mit 2,78 g/t Au von 55,40 bis 63,00 Meter

- 61,70 Meter mit 0,76 g/t Au von 6,80 bis 68,50 Meter im Loch GL-20-006 *

Einschließlich 17,50 Meter mit 1,51 g/t Au von 42,50 bis 60,00 Meter

- 73,12 Meter mit 0,69 g/t Au von 4,88 bis 78,00 Meter im Loch GL-20-008 *

Einschließlich 8,39 Meter mit 1,72 g/t Au von 27,70 bis 36,09 Meter

* Zuvor veröffentlichte Löcher wurden zu Vergleichszwecken und zum Nachweis der Loch-zu-Loch-Konsistenz der Ergebnisse aus der GL1-Hauptzone aufgenommen.

Die GL1-Hauptzone ist breit, lang, flach und scheint aufgrund der Geophysik tief zu gehen, sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. Die bisher bei Bohrungen erzielten Gehalte in Verbindung mit der oberflächennahen Position der Mineralisierung und der moderaten Topographie des Standorts lassen frühzeitig erkennen, dass diese Zone ein potenzieller Kandidat für eine hohe Tonnage ist, möglicherweise einschließlich einer hochgradigen Komponente. Darüber hinaus deuten der verstärkende Charakter der kombinierten Aufladbarkeits- und Widerstandsreaktion in der Tiefe zusammen mit Hinweisen aus der Spurenelementgeochemie darauf hin, dass bisherige Bohrungen nur die oberen Ebenen des Systems getestet haben, was in Zukunft für bessere Qualität vielversprechend ist. Wir werden weder lange noch viele Löcher brauchen, um diese Hypothese zu testen, und wir freuen uns darauf, dies in der kommenden Feldsaison zu tun.

Diskussion der Bohrergebnisse - GL1-Hauptzonenlöcher (siehe Abbildungen)

Die Bohrungen auf dem GL1-Hauptziel weisen auf ein breites, stark abfallendes, nach Nordwesten und Südosten tendierendes epithermales Adersystem aus Gold-Silber, Quarz-Karbonat und niedriger Sulfidierung hin, das relativ gleichbleibende Gehalte und eine ausgezeichnete Kontinuität von Loch zu Loch aufweist. Das gold- und silberhaltige System wurde in 17 historischen (1984) Newmont-Bohrlöchern und in allen neun Evergold-Bohrlöchern ab 2020 direkt auf den GL1-Haupttrend ausgerichtet. Die Modellierung der Evergold-Ergebnisse in Verbindung mit den historischen Newmont-Bohrungen zeigt, dass die wahre Breite der GL1-Hauptzone 100 Meter überschreitet. Vom Newmont-Loch GL-84-21 im Nordwesten bis zu den Newmont-Löchern GL-84-16 und GL-84-17 im Südosten umfasst die GL1-Hauptzone derzeit mehr als 840 Meter Gesteinsläufe in zwei Teilgebieten sowie parallele Trends, die nach Nordwesten, Südosten und in der Tiefe offen bleiben.

Die für das Bohren direkt in der GL1-Hauptzone gemeldeten Abschnitte stammen aus vier Löchern (GL-20-009, 011, 012 und 013), die von zwei Bohrstellen gebohrt wurden, wie nachstehend erläutert. Alle Löcher waren relativ flache Winkellöcher mit einer Länge zwischen 64 und 209 Metern und wurden in Einbrüchen zwischen -45 und -65 Grad gebohrt. Das Loch GL-20-016, ein längeres, steileres Loch als die meisten mit 325 Metern und -70 Grad, wurde etwas vom Trend abgezogen und von einer dritten Plattform, die sich weit oben im Südosten befindet, in Richtung GL1-Hauptzone zurückgebohrt.

Das Loch GL-20-009 wurde von derselben Plattform wie die zuvor veröffentlichten Löcher GL-20-006, 007 und 008 (alle drei Löcher mit 040 Grad gebohrt) bis zu einem nordöstlichen Azimut (070 Grad) gebohrt. Die Löcher GL-20-011, 012 und 013 wurden ebenfalls von einer zweiten Plattform, die 75 Meter südöstlich des Lochs GL-20-009 liegt, bis zu einem nordöstlichen Azimut (040 Grad) gebohrt. Das Loch GL-20-016 wurde bis zu einem südwestlichen Azimut (255 Grad) von einer Plattform aus gebohrt, die sich ungefähr 290 Meter südöstlich der Löcher GL-20-011, 012 und 013 sowie 179 Meter höher befand.

Mit Ausnahme des Lochs GL-20-016 waren alle Löcher, die während der Explorationssaison 2020 direkt in der GL1-Hauptzone gebohrt wurden, an der Oberfläche mineralisiert, und alle Löcher wiesen in Abständen Gold- und Silberwerte auf, die weit über die angegebenen signifikanten Abschnitte hinausgingen und die GL1-Hauptzone in der Tiefe nicht vollständig verließen.

Die breiten und gleichbleibenden Goldgehalte in den bisher in der GL1-Hauptzone gebohrten Löchern sind durch relativ geringe Häufigkeiten (2 bis 10 Adern pro Meter) schmaler (im Allgemeinen weniger als 1 cm) und sulfidarmer epithermaler Quarz-Karbonat-Adern gekennzeichnet sowie Venenbrekzien, die lokalisierte Aggregate von Bleiglanz und untergeordnetem Sphalerit und Chalkopyrit enthalten. Die Abschnitte mit dem höchsten Grad enthalten auch seltene halbmassive bis massive Quarzkarbonatsulfidvenen und Venenbrekzien, die von Bleiglanz und weniger Sphalerit dominiert werden. Die besten Gold- und Silbergehalte sind mit Veränderungen von Kieselsäure, Ton und Pyrit (1 bis 5%) verbunden, die dem Nebengestein einen rosafarbenen Farbton verleihen.

Diskussion der Bohrergebnisse - Aufklärungslöcher

Die geologische Bodenqualität der breiteren Golden Lion Liegenschaft jenseits der eigentlichen GL1-Hauptzone wurde durch mehrere Runden geochemischer Boden- und Gesteinsproben sowie durch Kartierung von Mitarbeitern des Unternehmens in den Jahren 2018 und 2019 deutlich. Diese Arbeit identifizierte Edel- und Grundmetallwerte im Boden und gab in einigen Fällen Aufschlüsse, die als ausreichend zwingend angesehen wurden, um eine Bohrprüfung zu rechtfertigen. Diese breiten Anomalien wurden in drei große Zielbereiche eingeteilt: GL1, bestehend aus der GL1 Main Zone und GL1 North Ridge; GL2, nordöstlich von GL1 gelegen und bestehend aus GL2 Skarn, GL2 Ridge East, BG und EP; sowie das Zielgebiet GL3, das sich südöstlich von GL2 und östlich von GL1 befindet.

Während des Programms 2020 führte das Unternehmen zusätzliche Stichproben und Kartierungen mehrerer dieser Bereiche sowie Polarisationsuntersuchungen durch. Aus zeitlichen Gründen wurden jedoch nur drei der bekannten Bereiche und einer, der während der Saison entstanden war, mit dem Bohrer getestet: GL1 North Ridge (Loch GL-20-004), GL2 Skarn (Löcher GL-20-005 und 014) sowie das EP-Ziel (Loch GL-20-015) und das GL3-Ziel 8300 (Loch GL-20-010). Von besonderer Bedeutung ist, dass aus Loch GL-20-014 ein enger Abschnitt einer Chalkopyrit-haltigen massiven Sulfidmineralisierung mit starken Kupfer-Gold-Silber-Werten zurückkam, zusammen mit einem Hinweis auf ein ähnliches Potenzial in Loch GL-20-005, das sich 200 Meter entfernt nordöstlich von GL-20-014 befindet. Diese Mineralisierung wird von Tiefengesteinen und Kalksteinen beherbergt, was darauf hindeutet, dass auf dem GL2-Zielgebiet ein gutes Potenzial für eine Porphyr- und Skarn- oder Ersatzmineralisierung besteht.

Das Bohrloch GL-20-001 wurde genau nach Norden von einer Plattform aus gebohrt, die sich ungefähr 250 Meter südwestlich des GL1-Haupttrends befindet. Der Zweck dieses Lochs bestand darin, eine geochemische Anomalie des Bodens mit Edelmetallen und starkem Ost-West-Trend zu testen. Die Anomalie wurde getestet, nachdem eine IP-Untersuchung eine Anomalie mit hohem spezifischen Widerstand identifiziert hatte, die mit dem günstigen geochemischen Trend verbunden war. Obwohl keine signifikanten Gold- oder Silberproben zurückkamen, wurde festgestellt, dass die Arsenwerte, die von Antimon begleitet waren, im Kern weit über dem Hintergrund erhöht waren, was von einem epithermalen System zu erwarten war. Wie aus den beiden angefügten Querschnitten (Abbildungen 3 und 4) hervorgeht, deuten geophysikalische Arbeiten am GL1-Hauptziel auf eine mögliche Systemverstärkung nach Westen in Richtung des Lochs GL-20-001 hin. Falls zutreffend, legen die As- und Sb-Werte nahe, dass in Loch GL-20-001 tatsächlich ein Entweichen aus dem darunter liegenden System zu sehen ist.

Das GL1 North Ridge-Loch GL-20-004 wurde in nordwestlicher Richtung unterhalb einer vom Unternehmen im Jahr 2019 entwickelten starken Gold-im-Boden-Anomalie gebohrt, einschließlich beeindruckender Höchstwerte bei der Probenahme von 14,95 g/t Au entlang des Rückgrats von GL1 North Ridge, etwa 800 Meter nördlich von der GL1-Hauptzone. Dieses Loch wurde geprobt, aber nicht gebohrt, da andere Löcher als höher priorisiert angesehen wurden. Bohrloch-Proben wurden vor Ort gelassen, um die geplante Fortsetzung eines Phase-2-Bohrprogramms in 2020 abzuwarten, das aufgrund von Verzögerungen beim Erhalt der Bohrergebnisse nicht stattfand. Zusätzliche Bodenproben, die im September 2020 auf dem Zielgebiet durchgeführt wurden, bestätigten den starken Erzmetallgehalt der Goldanomalie und dehnten sie nach Norden und Süden aus, wodurch Loch GL-20-004 in diesem Zusammenhang von größerem Interesse war. Die Überprüfung von Protokollen und Bohrkernfotos zeigt das Vorhandensein von Adern und feinen Sulfiden an. Die Proben werden im Feldprogramm 2021 zur Untersuchung eingereicht.

Das GL2-Zielgebietsloch GL-20-005 wurde bis zu einem nordwestlichen Azimut gebohrt, um eine starke IP-Aufladbarkeitsanomalie 200 Meter entlang des Gesteinslaufs nordöstlich des aufkommenden GL2-Skarn-Ziels zu testen, das später durch das Loch GL-20-015 (unten) getestet wurde. Es wurden keine signifikanten Gold- oder Silberwerte gefunden. Die hohe Aufladbarkeit wurde durch disseminierten, feinkörnigen Pyrit, Pyrrhotit und seltenen Chalkopyrit erklärt, der in intrusiven Stoffen und (ähnlich wie Loch GL-20-014 unten) brekziertem Kalkstein enthalten ist.

Das GL2-Zielgebietsloch GL-20-014 wurde nach Nordwesten gebohrt, um unterhalb des GL2-Skarn-Ziels zu testen, das bei früheren Aufschlussproben hohe Kupferwerte mit zugehörigem starkem Silber und Gold, einschließlich 13,5% Cu, 122 g/t Ag und 0,146 g/t Au in GLAA18-036R ergeben hatte. Ein 1-Meter-Abschnitt von Chalkopyrit-reichen Sulfiden, der in brekziertem Kalkstein zwischen 44,36 und 45,36 Metern enthalten war, ergab ermutigende 3,66 g/t Au, 33,89 g/t Ag und 3,34% Cu.

Das GL2-Loch EP Zone GL-20-015 wurde nach Süden/Südwesten gebohrt, um unter hochgradigen Porphyr- und epithermalen Proben zu testen, die aus dem Felsausbiss entnommen wurden, einschließlich Probe Nr. GLVB18-031R, die 3.180 g/t Ag und 18,4 g/t Au ergab, und Probe Nr. GLAA18-026R, die 2,1% Cu, 10,7 g/t Ag und 0,70 g/t Au ergab. Es wurden keine signifikanten Bohrergebnisse zurückerhalten, möglicherweise aufgrund der Lochorientierung. Zusätzliche Arbeiten an diesem Loch sind jedoch gerechtfertigt, da die Kartierung auf eine signifikante Stockwerk-Aderzone hindeutet, die sich in intrusiven Gesteinen befindet.

Das GL3-Zielgebiet 8300 Prospect Loch GL-20-010 wurde in einen nordöstlichen Azimut gebohrt, um eine starke Anomalie der IP-Aufladbarkeit unterhalb der sichtbaren Veränderung an der Oberfläche zu testen. Es wurden keine signifikanten Gold- oder Silberwerte gefunden. Die hohe Aufladbarkeit wurde durch disseminierten, feinkörnigen Pyrit in Vulkanstoffen erklärt. Das GL3-Hauptziel, das vom 8300 Prospect getrennt ist, wurde noch nicht durch Bohrungen getestet.

Nächste Schritte

Da die Bohrungen für das Explorationsprogramm 2020 abgeschlossen wurden, fertigt Evergold spezifische Bohrpläne und damit verbundene Explorationsaktivitäten für die bevorstehende Feldsaison sowohl auf Golden Lion als auch auf Snoball an.

Qualitätssicherung und qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Andrew J. Mitchell, P.Geo., Vice President, Exploration für Evergold Corp. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Über Evergold

Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. verbuchen. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen Charlie Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball-Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone Region gelegen. Golden Lion befindet sich nördlich der Lawyers-Liegenschaft von Benchmark Metals ( WKN: A2JM2X ). Das Snoball-Projekt von Evergold befindet sich in der Nähe der Gebiete von Skeena Resources. Barrick Gold ( WKN: 870450 ) ist in British Columbia an Skeena Resources beteiligt, welches dort das Eskay Creek Projekt vorantreibt.

Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Projekten finden Sie auf der Webseite unter: www.evergoldcorp.ca

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Keough

Präsident und CEO

Tel: +1 613 622 1916

Email: kevin.keough@evergoldcorp.ca

Webseite: https://www.evergoldcorp.ca

Aktuelle deutsche Präsentation: https://www.evergoldcorp.ca/investors/presentations/

Video-Präsentation vom Evergold-CEO auf dem Metals Investor Forum im Januar

2021: https://www.youtube.com/watch?v=9tADCHZHK0k

Englische Originalmeldung:

https://www.evergoldcorp.ca/news/evergold-delivers-broad-intercepts-from-gl1-main-zone-golden-lion-property-northern-bc-recaps-2020-program-plans-2021-follow-up

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.

Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.

