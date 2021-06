IRW-News: Excellon Resources Inc. : Excellon gibt einen Überblick über das Bohrprogramm 2021 im Projekt Silver City

IRW-PRESS: Excellon Resources Inc. : Excellon gibt einen Überblick über das Bohrprogramm 2021 im Projekt Silver City

Toronto, Ontario - 8. Juni 2021 - Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, EXN.WT,

NYSE:EXN; FWB:E4X1) (Excellon oder das Unternehmen) freut sich, die Zulassungsgenehmigung für den Bohrbetriebsplan im Projekt Silver City im deutschen Freistaat Sachsen bekannt zu geben und einen Überblick über die Bohrpläne im Jahr 2021 zu präsentieren.

Höhepunkte des Bohrprogramms 2021

- Ein erstes, 12.000 Bohrmeter umfassendes Diamantbohrprogramm wird in Kürze in vier vorrangigen Zielzonen - Grauer Wolf, Reichenbach, Bräunsdorf und Peter Vein - eingeleitet; es dient der genaueren Erkundung der hochgradigen Silbermineralisierung, die im Zuge des Programms 2020 entdeckt wurde.

- Vorrangige Bohrungen sind auch bei Munzig geplant, wo man während der Bohrungen im Jahr 2020 in mehreren Zonen auf eine anomale Mineralisierung gestoßen war.

- Das Programm verfolgt außerdem den Zweck, in zwei bestätigten Kontaktzonen neue Zielbereiche auf über 30 Kilometern Streichlänge zu erkunden; die Kontaktzone aus mafischem Schiefergestein, die 2020 bei Reichenbach und Grauer Wolf lokalisiert wurde, bietet möglicherweise ein günstigeres Umfeld für eine epithermale Silbermineralisierung.

Im Rahmen unseres Bohrprogramms 2020 konnten wir das Vorkommen eines großen epithermalen Systems bestätigen, stießen auf hochgradige Silbertypen und entnahmen hochgradig mineralisierte Proben. Auch bei Grauer Wolf und Reichenbach konnten wir neue Entdeckungen verbuchen, so Ben Pullinger, der im Unternehmen als SVP Geology & Corporate Development verantwortlich zeichnet. Diese Meilensteine sind uns mit nur 16 Bohrlöchern auf einer Streichlänge von 24 Kilometer gelungen. Das Programm des heurigen Jahres wird auf der Modellierung und Einbindung dieser Ergebnisse in das vorhandene Datenmaterial aufbauen. Ziel ist es, unsere Entdeckungen des Jahres 2020 zu erweitern und im Jahr 2021 neue Entdeckungen hinzuzufügen.

Hier die wichtigsten Ergebnisse des Bohrprogramms 2020:

- 1,042 g/t AgÄq auf 0,45 Metern (911 g/t Ag, 0,4 g/t Au, 2,8 % Pb und 0,9 % Zn), enthalten in 2,30 Metern mit 231 g/t AgÄq (183 g/t Ag, 0,4 g/t, Au 0,5 % Pb und 0,2 % Zn) bei den ersten Bohrungen im Erzgang Peter;

- 505 g/t AgÄq auf 0,71 Metern (356 g/t Ag, 2,0 g/t Au), enthalten in 191 g/t AgÄq (134 g/t Ag und 0,8 g/t Au) im ersten Bohrloch bei Reichenbach (Großvoigtsberg), einer neuen, oberflächennahen Entdeckung in einem Gebiet mit nur sehr wenig historischem Bergbau;

- 319 g/t AgÄq auf 0,35 Metern (300 g/t Ag, 0,2 g/t Au und 0,2 % Zn), enthalten in 101 g/t AgÄq (87 g/t Ag, 0,2 g/t Au) bei Bräunsdorf;

- 1.043 g/t AgÄq over 1,3 Metern (954 g/t Ag, 0,1 g/t Au, 0,7 % Pb und 2,0 % Zn) in weniger als 100 Meter Tiefe, enthalten in 194 g/t AgÄq auf 8,1 Metern (173 g/t Ag, 0,1 g/t, Au, 0,4 % Pb und 0,3 % Zn), und 331 g/t AgÄq auf 1,2 Metern (325 g/t Ag, 0,1 g/t Au, 0,03 % Pb und 0,03 % Zn) im Hangende bei Grauer Wolf, einer neuen hochgradigen Entdeckung in einem Gebiet ohne historische Bohrungen.

Im Rahmen der Bohrungen im Zielgebiet Munzig Ende 2020 stießen wir in einer Tiefe von rund 75 Meter (ab Oberfläche) auf zwei Mineralisierungszonen (eine mit 116 g/t Silberäquivalent auf 2,43 Meter ab 70 Meter Tiefe, die andere mit 143 g/t Silberäquivalent auf 1,60 Meter ab 77 Meter Tiefe, beide in Bohrloch SC20MUN015). Sie sind durch einen nicht mineralisierten Gesteinsgang voneinander getrennt und korrelieren möglicherweise mit historischen Aufzeichnungen, in denen einige der größten Mächtigkeiten im Gebiet Bräunsdorf beschrieben werden.

Wenn man das Zielgebiet Munzig mit einschließt, erstreckt sich die bekannte Mineralisierung nunmehr über eine Streichlänge von 24 Kilometer. In der nachstehenden Tabelle sind die Zielzonen und die damit verbundene Mineralisierung in den 2020 erkundeten Bereichen zusammengefasst.

ZielgebieArt des ZielBohrlöcheGeologische Beschreibung

t gebiets r

BräunsdorErweiterung AGBR0120 Breite Scherzone mit

f der ausgeprägter Grafit-,

historische Chlorit- und

n

Abbaustätte Serizitalteration, die

n im mehrere

Einfallwink Quarz-Carbonat-Erzgänge

el und stellenweise Zonen

mit hydrothermalen

Brekzien enthält. Das

Silber liegt als

Silbersulfosalze und

Freibergit-

Tetraedit vor und steht

in engem Zusammenhang

mit

Sphalerit.

ReichenbaOberflächenpAGBR1020 Eine Entdeckung, bei der

ch robenahmen drei

und Mineralisierungszonen

geophysikal durchteuft wurden, die

ische spröden Basalt mit

Messungen

Serizitalteration sowie

mit Quarz-Carbonat

gefüllte Sprödbrüche und

lokale Zone mit Matrix-

und klastischen

hydrothermalen Brekzien

enthalten. Silber und

Gold lagern in

Quarz-Carbonat-Erzgängen

mit Analyseergebnissen

von über 2,0 g/t Au und

350 g/t Ag.

Erzgang Erweiterung AGBR0520 Alle Löcher durchteuften

Peter der AGBR05A2 eine breite

historische0

n AGBR05B2Scherzone mit

Abbaustätte0 ausgeprägter Grafit-,

n in Chlorit- und

Streichrich

tung Serizitalteration. Die

Zone enthält zahlreiche,

stellenweise gescherte

Quarz-Carbonat-Erzgänge.

Die Gehalte erreichten

911 g/t Ag, 0,4 g/t Au,

2,8 %

Pb und 0,9 % Zn. Es

wurden zahlreiche Körner

von gediegenem Silber,

Pyrargyrit, Freibergit

und anderen Silberarten

identifiziert.

Grauer Obertägige SC20GWO01In beiden Bohrlöchern

Wolf Probenahmen3 wurde eine breite

und Scherungszone

geophysikalSC20GWO01 durchteuft, die in

ische 2 vulkanisch-klastische

Untersuchun und mafische

gen Vulkansteinformationen

eingebettet ist.

Letztere beinhalten eine

ausgeprägte

Serizitalterierung,

mehrere gescherte

Karbonatgänge sowie

einen über einen Meter

breiten

Quarz-Karbonatgang, der

mehrere Sphaleritblasen

mit Erzgehalten von bis

zu 987 g/t Ag,

0,5 % Pb und 0,7 % Zn

enthält.

Munzig Obertägige SC20MUN01Eine mächtige, in

Probenahmen5 Glimmerschiefer

, eingebettete

geophysikalSC20MUN01 Scherungszone mit

ische 6 intensiver

Untersuchun Serizitalterierung sowie

gen und stellenweise

Hämatitalterierung,

weitere Erku mehrere gescherte

ndung Rauchquarz-Karbonatgänge

historische mit Mineralisierung und E

r rzgehalten von bis zu 306

Abbaubereic g/t Ag, 0,12 g/t Au,

he 9,4

8 % Pb und 2,13 % Zn.

Fortuna AGeochemischeAGBR0220 Alle Löcher durchteuften

BodenbeschaAGBR02A20 eine stark gescherte

ffen- AGBR0720 Zone mit

heit - allgegenwärtigem Serizit

konzeptione und stellenweise

ll sporadischen Zonen mit

Biotitalteration mit

geringfügigen lokalen

Quarz- und

Carbonaterzgängen. Alle

Zonen wiesen anomale

Basis- und

Edelmetallwerte von bis

zu 0,68 g/t Au und 47

g/t Ag auf.

SiegfriedGeophysikaliSC20SIF01Fünf Meter breite

sche 4 Scherungszone mit

Untersuchun Chlorit- und

gen,

Serizitalterierungen, die

Streichenerw mehrere

eite Quarz-

-rung histor Karbonatgänge und

ischer stellenweise Zonen mit

Abbaubereic hydrothermaler Brekzie

he beherbergt.

Das Programm 2020 umfasste insgesamt 3.700 Bohrmeter; in sieben von neun Zielzonen wurden ausgeprägte Alterierungen und/oder Mizellbildungen durchteuft. Zusätzlich zu den für 2021 geplanten Bohrungen sollen im Konzessionsgebiet Bräunsdorf und in den neu erworbenen Konzessionen Oederan, Mohon und Frauenstein Geländearbeiten mit Kartierungen, Schürfungen und geophysikalischen Messungen durchgeführt werden. Mit Hilfe dieser Programme will man neue Bohrziele bis ins Jahr 2022 hinein erweitern und definieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58857/210607_Silver_City_DrillingDEPRcom.001.png

Vom 11. bis zum späten 19. Jahrhundert wurde im Projekt Silver City hochgradiges Silber abgebaut, bis Deutschland 1873 den Silberstandard verließ und das Gold-Silber-Verhältnis zusammenbrach. Aufzeichnungen aus dem Projekt weisen auf eine hochgradige Silberproduktion über beträchtliche Mächtigkeiten im gesamten Revier hin. Excellon hat mit dem ersten modernen Explorationsprogramm begonnen, das sich auf Edelmetalle konzentriert.

Excellon hält eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Silver City von Globex Mining Enterprises Inc. (TSX: GMX) (OTCQX: GLBXF) und (FWB: G1MN).

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Ben Bullinger, P.Geo., Senior Vice President Geology & Corporate Development, fungierte in Bezug auf die Bekanntmachung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

Über Excellon

Excellons Vision ist es, durch Disziplin und Innovation und die Umsetzung strategischer Chancen Werte zugunsten unserer Mitarbeiter, Kommunen und Aktionäre zu generieren. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau einer Reihe von wachstumsstarken Edelmetallprojekten: Platosa, ein Bergbaubetrieb mit den höchstgradigen Silberressourcen in Mexiko seit Produktionsbeginn im Jahr 2005; Kilgore, ein hochwertiges Golderschließungsprojekt in Idaho mit exzellenten Wirtschaftskennzahlen und einem beeindruckenden Wachstums- und Entwicklungspotenzial; sowie eine hochgradige epithermale Silberbergbauregion in Sachsen (Deutschland) mit einer 750 Jahre langen Bergbautradition, wo bisher keine Exploration unter Einsatz moderner Technologien stattgefunden hat. Das Unternehmen will die aktuelle Marktlage auch weiterhin dazu nutzen, unterbewertete Projekte zu übernehmen.

Zusätzliche Einzelheiten zu den Konzessionsgebieten von Excellon finden Sie unter www.excellonresources.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Excellon Resources Inc.

Brendan Cahill, President & Chief Executive Officer

Ben Pullinger, Senior Vice President Geology & Corporate Development

(416) 364-1130

info@excellonresources.com

www.excellonresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Toronto Stock Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung, die vom Management erstellt wurde, nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 27E des Exchange Act. Solche Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über Mineralressourcenschätzungen; die zukünftigen Betriebsergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens, einschließlich möglicher Konzessionsgebietserwerbe; des Zeitpunkts, des Inhalts, der Kosten und der Ergebnisse von geplanten Arbeitsprogrammen; der Entdeckung und Abgrenzung von Minerallagerstätten/Ressourcen/Reserven; geologischer Interpretationen; geplanter Produktionsraten; möglicher Mineralgewinnungsverfahren und -raten; Geschäfts- und Finanzierungspläne; Geschäftsentwicklungen; und zukünftiger Betriebseinnahmen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann es nicht gewährleisten, dass sich die Erwartungen als wahrheitsgemäß herausstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen können gewöhnlicherweise an Wörter wie glauben, erwarten, rechnen mit, beabsichtigen, schätzen, behaupten und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und stellen naturgemäß Aussagen dar, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist die Investoren ausdrücklich darauf hin, dass die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind, und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Variationen in der Beschaffenheit, der Qualität und der Menge von etwaigen Minerallagerstätten, die entdeckt werden; eine bedeutende rückläufige Entwicklung der Marktpreise der produzierten Minerale; die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Zustimmungen einzuholen; die Unfähigkeit des Unternehmens, aus seinen Konzessionsgebieten erfolgreich oder rentabel Minerale zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sein geplantes Wachstum fortzusetzen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die notwendigen Mittel einzunehmen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen. Alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens können unter www.sedar.com eingesehen werden und die Leser werden angehalten, diese Unterlagen zu prüfen. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten und darf in keiner Weise als ein solches Angebot verstanden werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58857

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58857&tr=1

