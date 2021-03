IRW-News: Exploits Discovery Corp. : Exploits Discovery identifiziert 3 definierte Bohrziele bei Goldprojekt True Grit

IRW-PRESS: Exploits Discovery Corp. : Exploits Discovery identifiziert 3 definierte Bohrziele bei Goldprojekt True Grit

Vancouver (British Columbia), 18. März 2021. Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD, OTCQB: RNRRF, FWB: 634-FF) (Exploits oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit seinem Explorationspartner GoldSpot Discoveries Corp. (TSX-V: SPOT) (Goldspot) drei vorrangige Bohrziele durch die bewährte Technologie auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) für maschinelles Lernen und Datenanalyse von Goldspot definiert hat, die bei der Entdeckung der Zonen Keats und Lotto durch New Found Gold eine entscheidende Rolle spielte.

Unsere Arbeiten:

- Das Projekt True Grit beherbergt die GRUB Line, einen tief liegenden, goldhaltigen Flüssigkeitskanal, der die Unterzone Exploits durchschneidet und Mineralisierungspfade definiert, die der Verwerfung Appleton, der Verwerfung Joe Batts Pond sowie der Dog Bay Line ähnlich sind.

- In den vergangenen sechs Monaten hat Exploits Folgendes durchgeführt:

o Hochauflösende geophysikalische VTEM-Flugvermessung (Abstände von 100 m)

o SGH-Bodenrasteranalyse

o Strukturelle Kartierungen und Probennahmen an der Oberfläche

o Zusammenstellung und Modellierung historischer Bohrdaten

Unsere zukünftigen Arbeiten:

- Goldspot hat drei vorrangige Explorationsziele identifiziert und wendet dabei bewährte Techniken an, die jenen ähnlich sind, die GoldSpot bei der hochgradigen epizonalen Goldentdeckung Keats von New Found Gold angewendet hat, wo 92,86 Gramm Gold pro Tonne auf 19 Metern gebohrt wurden.

- Die geophysikalischen Ziele weisen ein strukturelles Muster aus primären und sekundären Verwerfungen auf, das durch die Ergebnisse der SGH-Bodenanomalien, der strukturellen Kartierungen, der Probennahmen sowie der 3-D-Modellierungen der historischen oberflächennahen Bohrungen untermauert wird.

- Das Konzessionsgebiet True Grit ist über Straßen zugänglich und für Bohrungen im Frühling 2021 vollständig genehmigt. Es ist das erste Erkundungsgebiet von insgesamt fünf Bohrzielen, auf die Exploits den Schwerpunkt seiner Bohrungen im Frühling 2021 legt.

Michael Collins, President und Chief Executive Officer von Exploits, sagte: Die Abbaustrategie von Exploits kommt unseren Aktionären zugute. In nur sechs Monaten haben wir Bohrgenehmigungen für fünf Projekte definiert und eingereicht. Mit unserer ersten Genehmigung bei True Grit haben wir drei neue Ziele definiert. Dies basiert auf einer Synthese von neuen und alten geologischen Informationen durch einige der besten Köpfe sowie KI im Unternehmen. Wir freuen uns darauf, bei True Grit zu bohren und unser Explorationsmodell bei den nächsten vier Projekten anzuwenden.

Die Unternehmen haben drei vorrangige Bohrziele im Goldkonzessionsgebiet True Grit identifiziert (Abbildungen 1 und 2). Die Datenanalysetechniken von GoldSpot sowie die historische Datenzusammenstellung von Exploits, die SGH-Bodenuntersuchung sowie die vorläufigen Ergebnisse der neuen hochauflösenden VTEM-Flugvermessung haben eindeutig neue Goldziele für Testbohrungen bei True Grit definiert.

Magnetfeld- und SGH-Bodenkarte von True Grit

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57341/20210318ExploitsTrueGritDrillTargetsMarch 16_DE_prcom.001.png

Abb. 1: Vorläufige Karte der Daten der magnetischen Flugvermessung der hochauflösenden VTEM-Untersuchung von Exploits mit Strukturanalyse von GoldSpot. Auf der eingefügten Karte sind die Ergebnisse der SGH-Bodenuntersuchung mit anomalen Goldreaktionen dargestellt, die mit magnetischen Höchstwerten übereinstimmen. Die stärksten Strukturen mit SGH- und magnetischen Höchstwerten kommen in markanten, von Norden nach Süden verlaufenden Verwerfungsstrukturen vor, was zum ersten vorrangigen Ziel (Ziel 1) führt.

Das Projekt True Grit beherbergt die tief liegende Verwerfungszone GRUB Line, einen bekannten Kanal für Goldmineralisierungen und goldhaltige Flüssigkeiten in der Unterzone Exploits. Die vorläufigen Ergebnisse haben ein strukturelles Muster von primären und sekundären Verwerfungsstrukturen identifiziert, die mit der GRUB Line in Zusammenhang stehen und jenen Strukturen ähnlich sind, die Goldspot beim Projekt Queensway South von New Found Gold identifiziert hat.

Aktuelle Indizien weisen darauf hin, dass die historischen Explorationsbohrungen am Rand der identifizierten Ziele durchgeführt wurden und die bis dato entdeckten Goldabschnitte möglicherweise fernab der Hauptmineralisierungskörper liegen.

Ziel 1: Die geologischen 3-D-Modellierungen der historischen Bohrungen bei True Grit weisen darauf hin, dass die Erzgänge möglicherweise einen räumlichen/geometrischen Zusammenhang mit Metasedimentgesteinseinheiten aufweisen, die mit in Nord-Süd-Richtung verlaufenden EM-Leitern übereinstimmen. Dieses Ziel wurde durch oberflächennahe historische Bohrungen, die sowohl die in EM-Sedimentgestein enthaltene Anomalie als auch die SGH- bzw. magnetische Anomalie verfehlten, unzureichend erprobt. Diese Reihe von Merkmalen kommt in der Regel durch Gestein zum Ausdruck, das aufgebrochen wurde und einem Flüssigkeitsstrom ausgesetzt ist. Diese strukturelle Vorbereitung verleiht dem Muttergestein eine höhere Kapazität, eine bedeutsame Goldmineralisierung zu beherbergen als die angrenzenden Gebiete mit bekannter Goldmineralisierung beim Projekt True Grit.

Magnetfeld- und EM-Karte von True Grit

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57341/20210318ExploitsTrueGritDrillTargetsMarch 16_DE_prcom.002.png

Abb. 2: Karte der vorläufigen EM-Daten des Projekts True Grit, die drei nach Nordosten verlaufende anomale Merkmale entlang eines Formationsleiters definiert (rote Kreise). Von Norden nach Süden verlaufende, anomale EM-Linien (rote Linien) stimmen mit den in Abbildung 1 dargestellten magnetischen Strukturen (Ziel 1), die in den zentralen (Ziel 2) sowie nördlichen Formationsleiter (Ziel 3) verlaufen und in zwei weiteren vorrangigen Zielen gipfeln.

Die unerprobten Ziele 2 und 3 wurden auf einer leitfähigen, nach Nordosten verlaufenden EM-Anomalie entlang einer großen Verwerfungsstruktur identifiziert.

Ziel 2: Dies ist eine übereinstimmende leitfähige EM-Anomalie mit magnetischem Höchstwert, die unterhalb größerer durchschneidender, nördlich und nordöstlich verlaufender Verwerfungen nördlich der bekannten niedriggradigen Goldmineralisierung liegt. Dieser ist der stärkste der drei beschriebenen EM-Leiter und weist die strukturelle Komplexität auf, um offene Räume zu erschließen, die für die Ablagerung von Goldmineralisierungen erforderlich sind.

Ziel 3: Dies ist eine übereinstimmende leitfähige EM-Struktur sowie eine vorrangige SGH-Gold-in-Boden-Anomalie. Die SGH-Gold-in-Boden-Anomalie steht räumlich mit einer interpretierten, nordwestlich verlaufenden Verwerfung in Zusammenhang, die durch magnetische Inversionsdaten definiert wurde, und schneidet den regionalen EM-Leiter. Dieses interpretierte strukturelle Netzwerk aus primären und sekundären Strukturen ist entscheidend für die Entstehung und Einlagerung einer epizonalen, orogenen Goldmineralisierung.

Das Konzessionsgebiet True Grit befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Exploits Discovery und unterliegt einer Lizenzgebühr in Höhe von zwei Prozent, die für eine Million Dollar zurückgekauft werden kann. Es ist einfach zugänglich und liegt nur zwei Kilometer westlich der Kreuzung der Harbour Breton (Route 360) mit dem St. Albans Highway (Route 361) im Gebiet Baie dEspoir in der Unterzone Exploits in Neufundland.

* Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die sich auf angrenzende oder ähnliche Mineralkonzessionsgebiete beziehen, an denen das Unternehmen keine Beteiligungen oder Explorations- oder Abbaurechte besitzt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen keine Beteiligungen oder Rechte auf den Erwerb einer Beteiligung an solchen Konzessionsgebieten besitzt und dass angrenzende oder ähnliche Konzessionsgebiete nicht auf Minerallagerstätten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Bekanntmachung gemäß NI 43-101

Ian Herbranson, P.Geo, ist der Vice President of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Herbranson hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die Projekte Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow, die zusammen eine Fläche von ungefähr 2.111 Quadratkilometern aufweisen.

Alle Projekte des Portfolios von Exploits liegen innerhalb der Exploits Subzone.

Exploits ist der Auffassung, dass die Exploits Subzone, die sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region erhebliche Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die zu Entdeckungen geführt haben, wie etwa jene von New Found Gold im Jahr 2019 mit 92,86 Gramm Gold pro Tonne auf 19,0 Metern in Oberflächennähe. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen standen während des gesamten Jahres 2020 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei für das Gebiet bis 2021 verstärkte Explorationsaktivitäten prognostiziert werden.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo die Möglichkeit für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen besteht. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und die größere Verlagerung des Verständnisses zu nutzen und zu einem der umfassendsten Erkundungsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.

FÜR DAS BOARD

/gez./ Michael Collins

President und CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michael Collins, CEO

Tel: (604) 681-3170

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Regierung von Newfoundland und Labrador, bedanken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57341

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57341&tr=1

