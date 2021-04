IRW-News: Green Battery Minerals Inc.: Green Battery Minerals verkündet OTCQB-Notierung und Präsentation auf der Planet MicroCap.

IRW-PRESS: Green Battery Minerals Inc.: Green Battery Minerals verkündet OTCQB-Notierung und Präsentation auf der Planet MicroCap.

19. April 2021, Vancouver, B.C., Kanada, Green Battery Minerals Inc. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP, OTCQB: GBMIF) (Green Battery oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es die Marktzulassung bei der OTCQB Markets Group beantragt hat und nun am OTCQB-Markt unter dem neuen Tickersymbol (GBMIF) gehandelt wird.

Der OTCQB ist ein Marktplatz für US- und internationale Unternehmen im Gründungs- und Entwicklungsstadium, die ihren Anlegern qualitativ hochwertige Handels- und Informationserfahrungen bieten möchten. Um qualifiziert zu sein, müssen Unternehmen eine aktuelle Finanzberichterstattung vorweisen können, einen Mindestgebotstest bestehen und sich einer jährlichen Unternehmensverifizierung und Management-Zertifizierung unterziehen.

Wichtigste Vorteile

Effiziente Marktstandards: Zahlreiche Berichterstattungsstandards geben Unternehmen die Flexibilität, die Kosten für Berichterstattung sowie die Komplexizität der Berichterstattung zu kontrollieren und gleichzeitig Investoren einen Premiummarkt für ihre Aktien zu bieten.

Bessere Informationen: Der OTCQB wird vom SEC als etablierter öffentlicher Markt angesehen. Auf der Plattform können Unternehmen aktuelle öffentliche Informationen bereitstellen, die die Investoren benötigen, um eine Aktie zu analysieren, zu bewerten und zu handeln.

Sichtbarkeit: Ein großes Netzwerk aus Datenverteilern und Medienpartnern gewährleistet, dass Broker-Dealer, Marktdatenanbieter und Investoren auf Handelsdaten, Nachrichten und Veröffentlichungen zugreifen können.

Besserer Handel: Investoren machen eine ähnliche Informationserfahrung wie an der Börse und der Handel erfolgt bequem über ihren bevorzugten Broker oder Finanzberater mit transparenter Preisgestaltung in Form von Kursdaten in Echtzeit sowie vertrauter Veröffentlichung.

Level-2-Notierungen in Echtzeit: Investoren erhalten Einblicke in die verfügbare Liquidität des Unternehmens sowie die Markttiefe ihrer Aktien, einschließlich aller Broker-Dealer-Gebote & können Preise und Umfang erfragen.

Blue Sky: In Staaten, in denen Ihre Investoren leben, kann es hilfreich sein, Blue Sky-konform zu sein, um die Liquidität zu erhöhen und die Recherchemöglichkeiten und darauffolgende Empfehlung ihrer Aktien durch Investmentberater zu steigern.

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "GEM" und an der Frankfurter Börse unter den Symbolen FWB: BK2P, WKN: A2QENP gehandelt.

Tom Yingling, President und CEO von Green Battery Minerals Inc., wird bei der Planet MicroCap Showcase VIRTUAL 2021 präsentieren. Bitte nehmen Sie daran teil.

Um die Live-Präsentation aufzurufen, verwenden Sie bitte die folgenden Daten:

Donnerstag, 22. April 2021

Uhrzeit: 20:30 Uhr (MEZ) / 14:30 Uhr (EST) / 11:30 Uhr (PST)

URL-Link zum Webcast: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2059/40906

Wenn Sie persönliche Investorengespräche mit Green Battery Minerals Inc. buchen und die Präsentation von Tom Yingling sehen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie hier für die virtuelle Veranstaltung registriert sind: https://planetmicrocapshowcase.com/signup

Persönliche Gespräche werden über eine private, sichere Videokonferenz über die Veranstaltungsplattform der Konferenz angesetzt und durchgeführt.

Die Website der Planet MicroCap Showcase VIRTUAL kann hier aufgerufen werden: https://planetmicrocapshowcase.com/

Wenn Sie nicht an der Live-Präsentation teilnehmen können, werden alle Unternehmenspräsentationen als Webcasts direkt auf der Veranstaltungsplattform der Konferenz unter diesem Link in der Registerkarte Agenda zur Verfügung stehen: https://planetmicrocapshowcase.com/agenda

Über das Unternehmen: Green Battery Minerals wird von einem Team geleitet, das zusammen über 150 Jahre Erfahrung vorweisen kann und nicht nur zahlreiche Minen entdeckt, sondern diese auch errichtet und betrieben hat. Der jüngste Erfolg des Managementteams von Green Battery Mineral ist die Entdeckung der Grafitressource Berkwood im Norden von Quebec. Green Battery Mineral besitzt dieses Aktivum zu 100 Prozent und die Aktionäre des Unternehmens werden von diesem Aktivum profitieren, zumal die Nachfrage nach Grafit für Elektrofahrzeuge beträchtlich steigt.

