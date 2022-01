IRW-PRESS: Halo Collective Inc.: Halo Collective expandiert auf funktionelle Getränke, vereinbart Übernahme von H2C Beverages und unterzeichnet Vertriebsabkommen im Wert von 30 Mio. $ mit Elegance Brands

Strategische Expansion mit geringem Kapitaleinsatz auf funktionelle Getränke steigert kurzfristige Umsatzmöglichkeiten auf von Halo adressierbarem Markt

Alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63564/Halo_120122_DEPRcom.001.jpeg

Toronto, 12. Januar2022. Halo Collective Inc. (NEO: HALO, OTCQB: HCANF, Deutschland: A9KN) (Halo oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen durch die geplante Übernahme eines Privatunternehmens, das unter dem Namen H2C Beverages (H2C) tätig ist, und den Abschluss eines Vertriebs- und Fertigungsabkommens (das Vertriebsabkommen) mit Elegance Brands Inc. (Elegance) strategisch auf den Markt für funktionelle Getränke expandiert. Gemäß den Bedingungen des Vertriebsabkommens hat sich Elegance bereit erklärt, während des 24-monatigen Zeitraums nach der Markteinführung der Produkte (der Einführungszeitraum) Produkte der Marken H2C und Hushrooms von Halo im Wert von 30 Millionen $ zu erwerben und diese Produkte in Einzelhandelsgeschäften in den jeweiligen US-Bundesstaaten zu vertreiben.

Kiran Sidhu, Chief Executive Officer von Halo, sagte: Nootropische Nutrazeutika ist eine relativ neue Gesundheitskategorie, die unserer Meinung nach für ein solides Wachstum bereit ist. Unsere strategische Übernahme von H2C Beverages wird die Wachstumsmöglichkeiten von Halo erweitern, auch wenn die Freizeit-Cannabisindustrie auf unseren Märkten in Kalifornien und Oregon mit einem Überangebot zu kämpfen hat. Elegance Brands ist der perfekte Partner für das Management und den Vertrieb von H2C und unserer funktionalen Pilzmarke Hushrooms an Mainstream-Konsumenten.

Raj Beri, CEO und Founder von Elegance, fügte hinzu: Elegance hat ein Vertriebsnetz mit einer potenziellen Reichweite von landesweit Zehntausenden von Verkaufsstellen erfolgreich aufgebaut, das eine einzigartige Positionierung für das erwartete beträchtliche Wachstum auf dem Getränke- und Funktionspilzmarkt darstellt. Wir sind davon überzeugt, dass die innovative Produktlinie von Halo abgesehen von unserem Portfolio an Marken, die allesamt auf Innovation basieren, ein starker Verkaufsschlager sein wird, und wir freuen uns darauf, sie unseren expandierenden Vertriebskunden anbieten zu können.

Übernahme von H2C Beverages

Halo hat ein endgültiges Abkommen hinsichtlich der Übernahme von 1285826 B.C. Ltd. (handelnd unter H2C Beverages) unterzeichnet, einem Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Cannabinoide und nicht psychotrope funktionelle Pilzgetränke gerichtet ist (die H2C-Übernahme). Es ist davon auszugehen, dass die Übernahme von H2C Halo den Einstieg in einen der am schnellsten wachsenden Sektoren des Cannabidiolmarktes ermöglicht, der laut Brightfield Research https://blog.brightfieldgroup.com/hemp-cbd-market-size#A-Look-Back

bis 2025 geschätzte 16 Milliarden $ Umsatz in den USA erzielen wird, sowie eine direkte Beteiligung am steigenden Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile des Konsums von kleinen Dosen von Cannabinoiden und funktionellen Pilzextrakten in Verbindung mit Adaptogenen. Das Produktportfolio von H2C umfasst eine Reihe von aromatisierten Premiumwässern, die zur Maximierung der Absorption nanoemulgiert sind, sowie andere Getränke auf pflanzlicher Basis, die mit Cannabinoiden, funktionellen Pilzextrakten sowie Fulvin- und Huminmineralen aus den Rocky Mountains angereichert sind.

Als Vergütung für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von H2C hat sich Halo bereit erklärt, 7.538.462 Stammaktien von Halo (die Stammaktien) auszugeben. Der Abschluss der H2C-Übernahme unterliegt der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Neo Exchange Inc. (die NEO). Das Unternehmen erwartet den Abschluss der H2C-Übernahme im Januar 2022. Halo hat außerdem zugestimmt, in Zusammenhang mit der H2C-Übernahme 603.077 Stammaktien an einen unabhängigen Vermittler auszugeben.

Vertriebs- und Fertigungsabkommen mit Elegance Brands

Halo hat außerdem seine Zusammenarbeit mit Elegance durch den Abschluss eines Vertriebsabkommens erweitert, um den landesweiten Vertrieb von Getränken, Kapseln und topischen Nahrungsergänzungsmitteln unter der funktionellen Pilzmarke Hushrooms von H2C und Halo zu fördern. Diese neue Kategorie an funktionellen Nahrungsergänzungsmitteln, nootropische Nutrazeutika, wird unter drei Unterkategorien vermarktet werden: aktiv, entspannen und konzentrieren.

Gemäß dem Vertriebsabkommen hat sich Elegance bereit erklärt, während des 24-monatigen Einführungszeitraums Produkte der Marken H2C und Hushrooms im Wert von 30 Millionen $ zu erwerben und diese Produkte an Einzelhandelsgeschäfte in den jeweiligen US-Bundesstaaten zu vertreiben. Elegance wird die Produkte zu einem Preis von bis zu 130 % der dem Unternehmen entstandenen Fertigungskosten (einschließlich aller direkten Kosten, sowohl für Dritte als auch intern) erwerben. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der geltenden Steuern, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Umsatz-, Verbrauchs-, Nutzungs- und Vermögenssteuern, die von Elegance zu entrichten sein werden. Es ist davon auszugehen, dass das Vertriebsabkommen während des 24-monatigen Einführungszeitraums einen Gewinn von bis zu 9 Millionen $ (vor Steuern) bescheren wird.

Während des Zeitraums zwischen dem Wirksamkeitsdatum des Vertriebsabkommens und dem Einführungszeitraum, der voraussichtlich bis zu sechs Monate dauern wird, wird Elegance Halo bestimmte Beratungsdienstleistungen bereitstellen, einschließlich hinsichtlich der Entwicklung von besten Praktiken in den Bereichen Markenbildung, Marketing und Fertigung, Produktentwicklung und Verkaufsstrategien bis zur Einführung. Gemäß dem Vertriebsabkommen hat Halo zugestimmt, als Vergütung für die von Elegance bereitgestellten Beratungsleistungen in Zusammenhang mit der Markenbildung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb der Produktlinien H2C und Hushrooms Stammaktien im Wert von 2,5 Millionen $ (die Elegance-Aktien) an Elegance auszugeben. Die Elegance-Aktien werden in vier gleichen monatlichen Tranchen zu jeweils 625.000 $ ausgegeben werden. Die Anzahl der im Rahmen jeder Tranche auszugebenden Elegance-Aktien entspricht dem Quotienten aus 625.000 $ (umgerechnet in kanadische Dollar unter Anwendung des aktuellen Wechselkurses der Bank of Canada), geteilt durch den größeren Wert von: (i) dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien an der NEO (oder einer anderen Börse, an der die Stammaktien überwiegend gehandelt werden) an den 20 Handelstagen vor der Ausgabe dieser Elegance-Aktien; und (ii) dem von der NEO zugelassenen Mindestpreis. Die Ausgabe solcher Elegance-Aktien unterliegt unter anderem der Genehmigung der NEO.

Über Halo Collective Inc.

Halo Labs ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das hochwertige Cannabisblüten, Öle und Konzentrate anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt und seit Firmengründung elf Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Das Unternehmen baut sein Geschäft kontinuierlich weiter aus und skaliert effizient, indem es Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Branchenführern eingeht, die Halos betriebliche Expertise bei der Markteinführung einer Vielzahl von Top-Tier-Produkten schätzen.

Halo ist derzeit in den Vereinigten Staaten in Oregon und Kalifornien tätig. Das Unternehmen verkauft Cannabisprodukte hauptsächlich an Verkaufsstellen in den USA unter den Marken Hush, Mojave und Exhale sowie im Rahmen von Lizenzvereinbarungen mit Papa's Herb®, DNA Genetics, Terphogz und FlowerShop*, einer Cannabis-Lifestyle- und Wellness-Marke, an der G-Eazy als Partner und Schlüsselmitglied beteiligt ist.

Im Rahmen seiner fortwährenden Expansion und vertikaler Integration in den USA, rühmt sich Halo mehrerer wachsender Betriebe in Oregon und zwei geplanter Betriebe in Kalifornien. In Oregon verfügt das Unternehmen über insgesamt 11 Hektar eigene und unter Vertrag genommene Anbauflächen im Freien und in Gewächshäusern, darunter East Evans Creek, eine sechs Acres große Anbaustätte in Jackson County mit vier Lizenzen, im Besitz und betrieben von Halo. Das Unternehmen hat Verträge zu zwei Drittlizenzen, die vertraglich verpflichtet sind, ihr gesamtes Produkt an Halo zu verkaufen; Winberry Farms, eine ein Acre große Anbaustätte 30 Meilen außerhalb von Eugene in Lane County mit einer Lizenz, die Halo gehört und von Halo betrieben wird; und William's Wonder Farms, eine 3 Acres große Anbaufläche im Applegate Valley, die vertraglich verpflichtet sind, ihre Produkte an Halo zu verkaufen, bis die Übernahme der Lizenzen und des Betriebsvermögens durch Halo abgeschlossen ist. Halo hat vor kurzem Food Concepts LLC erworben, den Hauptpächter einer 55.000 Quadratfuß großen Indoor-Cannabisanbau-, Verarbeitungs- und Großhandelsanlage in Portland, Oregon, die von den Pistil Point-Unternehmen betrieben wird.

In Kalifornien baut das Unternehmen Ukiah Ventures, eine geplante 30.000 Quadratfuß große Treibhaus- und Verarbeitungsanlage, der bis zu fünf weitere Acres Industrieland zur Expansion der Anlage in naher Zukunft angeschlossen sein sollen. Halo ging eine Partnerschaft mit Green Matter Holding in Kalifornien zum Kauf einer Liegenschaft in Lake County ein und entwickelt bis zu 63 Acres Anbau und damit eine der größten lizenzierten Anbaustätten in Kalifornien. Halo plant außerdem die Expansion seiner Betriebe in Kalifornien durch die Eröffnung dreier Verkaufsstellen unter dem Markennamen Budega in North Hollywood, Hollywood und Westwood.

In Kanada akquirierte Halo drei KushBar-Einzelhandelsgeschäfte in Alberta im Rahmen seiner ersten Akquisition zum geplanten Markteintritt in Kanada, unter Nutzung seiner Marken in Oregon und Kalifornien. Mit den KushBar-Einzelhandelsgeschäften als Grundstein will das Unternehmen seine Präsenz in Kanada erweitern.

Halo hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungen erworben, darunter CannPOS, Cannalift und CannaFeels. Darüber hinaus besitzt Halo die diskrete und sublinguale Dosierungstechnologie Accudab. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Vermögenswerte sowie sein geistiges Eigentum und seine Patentanmeldungen in seine Tochtergesellschaft Halo Tek Inc. auszugliedern und erwartet die Ausschüttung an die Aktionäre zu einem von Halo zu bestimmenden Stichtag.

Halo hat vor kurzem den Verkauf einiger seiner Aktivitäten außerhalb der USA an die Akanda Corp. abgeschlossen, deren Ziel es ist, Patienten weltweit qualitativ hochwertige und ethisch einwandfreie medizinische Cannabisprodukte anzubieten. Als unabhängiges Unternehmen bemüht sich Akanda, dieses Versprechen zu erfüllen und gleichzeitig positive Veränderungen im Bereich Wellness voranzutreiben, Menschen in Lesotho zu unterstützen und die Lebensqualität der Mitarbeiter und der lokalen Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, zu verbessern - und gleichzeitig seinen CO2-Fußabdruck zu begrenzen. Akanda kombiniert die skalierten Produktionskapazitäten von Bophelo Bioscience & Wellness Pty. Ltd., einem in Lesotho ansässigen Anbau- und Verarbeitungscampus, der sich in der weltweit ersten Sonderwirtschaftszone (SEZ) befindet, in dem Cannabis angebaut wird, mit dem Vertrieb und der Markteinführung durch CanMart Ltd., ein in Großbritannien ansässiger, vollständig zugelassener pharmazeutischer Importeur und Vertreiber, der Apotheken und Kliniken in Großbritannien beliefert. Mit einer potenziellen maximalen lizenzierten Anbaufläche von 200 Hektar (495 Acres) hat Bophelo eine Skalierbarkeit, die heute wohl weltweit unübertroffen ist. Nach dem Verkauf ist Halo der größte Aktionär von Akanda.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Über H2C Beverages Inc.

H2C Beverages Inc. ist eine Marke, die auf nicht psychoaktive Cannabinoide und funktionelle Pilzgetränke spezialisiert ist, indem sie die ganzheitlichen Vorteile von Adaptogenen in einem erfrischenden Getränk vereint. H2C bezieht sein Wasser aus Frischgestein-Bergquellen und reichert es mit gereinigten, nanonisierten, nicht psychoaktiven Cannabinoiden und funktionellen Pilzen in eigene Rezepturen an. Erfahren Sie mehr unter www.h2crevolution.com.

Über Elegance Brands Inc.

Elegance Brands Inc. ist ein globaler Getränkehersteller, der Produkte entwickelt, vermarktet und vertreibt, wobei der Schwerpunkt auf Innovation liegt. Abgesehen von seiner Vorzeigemarke, dem SWAY Energy + Immunity Drink, bietet Elegance auch eine Reihe funktioneller Getränke sowie Super-Premium-Spirituosen und Alkoholmarken, einschließlich Elegance Vodka, über ein Netzwerk von erstklassigen Vertriebshändlern in den USA sowie über die Websites der unterschiedlichen Marken direkt an den Verbraucher an. Weitere Informationen über die Geschichte von Elegance finden Sie unter www.elegance-brands.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die erwarteten Vorteile der H2C-Akquisition und der Vertriebsvereinbarung, den erwarteten Abschluss der H2C-Akquisition, das erwartete Wachstum des Marktes für nootropische Nutrazeutika, den Vertrieb der vom Unternehmen vorgeschlagenen H2C- und Hushrooms-Markenprodukte und den erwarteten Gewinn daraus, die Pläne des Managements in Bezug auf sein Portfolio von Cannabisunternehmen, die Expansionspläne des Unternehmens in Bezug auf Kanada, die erwartete Größe und die Kapazitäten der endgültigen Anlage, die bei Ukiah Ventures geplant ist, die Größe der geplanten Anbauanlage von Halo in Nordkalifornien und die Fähigkeit von Bophelo und Canmart, den britischen Markt zu bedienen, sowie die geplante Ausgliederung von Halo Tek Inc.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit des Managements, den operativen Betrieb der übernommenen Unternehmen erfolgreich zu integrieren, Änderungen auf dem Verbrauchermarkt für Cannabisprodukte, Änderungen der erwarteten Ergebnisse der vorgeschlagenen Änderungen am Betrieb von Halo, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher Lizenzen oder Genehmigungen, die für den Aufbau des Betriebs in Oregon, der Abgabestellen oder des kanadischen Betriebs erforderlich sind, die vorgeschlagene Ausgliederung von Halo Tek Inc., Verzögerungen oder unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit dem Bau, die Fähigkeit von Wettbewerbern, den operativen Betrieb in Nordkalifornien auszuweiten, Verzögerungen oder unvorhergesehene Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Ernte von Halos Rohmaterial, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen an den Finanzmärkten; und die anderen Risiken, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 31. März 2021 und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, offengelegt werden. Sollten eines/r oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderweitige Faktoren eintreten bzw. sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.

Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Werbeverbot

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot für den Kauf, noch für den Verkauf von hierin beschriebenen Wertpapieren dar. Auch dürfen in Staaten oder Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem geltenden Wertpapierrecht eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsprechung erfolgt ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

