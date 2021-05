IRW-News: iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.: iMining erweitert seine Staking-Dienste um CARDANO

IRW-PRESS: iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.: iMining erweitert seine Staking-Dienste um CARDANO

Vancouver, British Columbia - 20. Mai 2021 - iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. (TSX-V: IMIN) (das Unternehmen oder iMining) gibt bekannt, dass iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. (TSX-V: IMIN) (das Unternehmen oder iMining) nach eingehender Forschung und Testung ab sofort einen eigenen Staking-Dienst für ein weiteres digitales Asset, die Kryptowährung Cardano, anbieten wird. Mit der Einbindung des neuen Assets in sein breites Leistungsspektrum ist iMining bestens für das weitere Wachstum gerüstet.

20. Mai 2021: iMining kündigt die Erweiterung seiner Staking-Dienste an und hat ab sofort auch Cardano-Token im Angebot (Symbol: ADA). Das Unternehmen ist derzeit auf das Proof-of-Stake-Konzept von Ethereum fokussiert. Durch die Erweiterung seines Leistungsspektrums um das Staking von Cardano-Token will iMining seine Präsenz als führender Staking-Dienstleister im Kryptowährungssektor weiter festigen. Mit der Kryptowährung Cardano, die auch als dritte Blockchain-Generation bezeichnet wird, sollen die bei den älteren Kryptowährungen bekannten Probleme mit der Nachhaltigkeit, Interoperabilität und Skalierbarkeit nunmehr der Vergangenheit angehören.

Die Cardano-Blockchain setzt verstärkt auf sogenannte Staking-Pools, während andere Blockchains wie Ethereum auf einzelne Staking Nodes (Validierungsknoten) angewiesen sind. Mit Cardano wird iMining einen solchen Staking-Pool einrichten, der den Inhabern von ADA-Token eine Teilnahme über eine sichere und zuverlässige Infrastruktur ermöglicht. Anstatt spezielle Geräte kaufen zu müssen, um mit anderen Teilnehmern um neu geprägte Netzwerk-Token zu konkurrieren, können die Nutzer ihren Geldeinsatz einfach über den Staking-Pool von iMining delegieren, erklärt Khurram Shroff, Board-Chairman von iMining.

Außerdem bedeutet Staking bei den anderen digitalen Assets, dass man zustimmt, die eigenen Token über einen bestimmten Zeitraum einzuschließen. In dieser Zeit können sie nicht ausgegeben werden. Bei Cardano ist das anders. Daher ist diese Kryptowährung eine großartige Möglichkeit für all jene, die gerne flexibel bleiben, aber dennoch die große Auswahl im Kryptowährungssektor nutzen möchten, fügt er hinzu.

Die neuere digitale Währung unterstützt eine Art Anreizmodell, das sich bei den Nutzern wachsender Beliebtheit erfreut. Für die Entwickler von Cardano sollen solche Anreizsysteme dafür sorgen, dass die Langlebigkeit und Gesundheit des Kryptowährungsnetzwerks und -ökosystems erhalten bleiben. Herr Shroff meint zu dieser neueren Struktur: Cardano ist eine tolle Möglichkeit, um ein passives ADA-Einkommen zu erzielen.

Im Zuge der Erweiterung unseres breiten Blockchain-Angebots ist davon auszugehen, dass die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens auf die HODL-Strategie und die kontinuierliche Fokussierung auf den Ausbau und die Diversifizierung des Geschäftsbetriebs zu einer enormen Steigerung des Unternehmenswerts führen werden, prognostiziert Khurram Shroff.

In den kommenden Monaten des Jahres 2021 werden wir den Grundstein für das weitere Wachstum von iMining legen, indem wir unseren Schwerpunkt auf Initiativen verlagern, die zu einer breiteren Akzeptanz von Krypto-Assets beitragen. Unser Team ist unermüdlich im Einsatz, um die Strategie von iMining weiter zu stärken und zu verfeinern und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir für all unsere Stakeholder langfristige Werte schaffen und erhalten, meint Khurram Shroff abschließend.

Über iMining Blockchain and Cryptocurrency

iMining ist ein wachstumsorientiertes, an der TSX-V notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, traditionelle Kapitalmärkte mit Blockchain-Investitionsmöglichkeiten zu verknüpfen. Über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft bietet das Unternehmen privaten und institutionellen Investoren eine sichere Möglichkeit, Ethereum 2.0 mit eigenen und sicheren Proof of Stake-Methoden einzusetzen. Unsere Grundwerte veranlassen uns dazu, mit Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit zu arbeiten, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen.

Für das Board

Khurram Shroff

Khurram Shroff, Chairman of the Board

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Kontakt: Robert Eadie

Telefon: +1 604-602-4935

Fax: +1 604-602-4936

E-Mail: investor@imining.com

Website: www.imining.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Dienstleistungsorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukünftige Geschäftsaktivitäten von iMining). Diese spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens und derzeit verfügbaren Informationen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Marktbedingungen, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, tatsächliche Ergebnisse der Aktivitäten von iMining, zukünftige Kryptowährungspreise, Betriebsrisiken und andere Risiken in der Kryptowährungsbranche. Alle in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieses Dokuments gemacht und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58512

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58512&tr=1

