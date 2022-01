IRW-News: KetamineOne Capital Limited : Ketamine One-Tochter KGK Science wird erster Gründungssponsor der Fachtagung Psychedelic Science 2023

IRW-PRESS: KetamineOne Capital Limited : Ketamine One-Tochter KGK Science wird erster Gründungssponsor der Fachtagung Psychedelic Science 2023

Die von 19.-25. Juni in Denver (Colorado) stattfindende Psychedelic Science 2023, die weltgrößte Fachtagung der Psychedelikabranche, wird von der Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies ausgerichtet und von Momentum Events organisiert.

Vancouver, British Columbia, 10. Januar 2022 - KetamineOne Capital Limited (Ketamine One oder das Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: MY0), ein Unternehmen, das auf die Zusammenlegung von medizinisch-klinischen Versorgungseinrichtungen spezialisiert ist und sich in Nordamerika als Marktführer für psychische Gesundheitsbehandlungen etablieren will, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, die Auftragsforschungsorganisation KGK Science Inc. (KGK oder CRO), die Fachtagung Psychedelic Science 2023 (Psychedelic Science 2023) als erster Gründungssponsor unterstützen wird. Die von 19-25. Juni 2023 in Denver (Colorado) abgehaltene Psychedelic Science 2023, zu der rund 10.000 Teilnehmer erwartet werden, ist die weltweit größte Fachtagung der Psychedelikabranche. Die Veranstaltung wird von der Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) ausgerichtet und von Momentum Events organisiert.

Psychedelic Science 2023 bietet drei Tage lang Podiumsdiskussionen, Workshops und Vorträge von führenden Persönlichkeiten und Visionären der psychedelischen Forschung, Bildung, Politik, Wirtschaft, Kultur sowie betroffenen Gruppierungen. Ergänzt werden die einzelnen Tracks der Fachtagung einerseits durch Workshops, die sowohl vor als auch nach der Konferenz stattfinden, und andererseits durch eine Ausstellung und einen Marktplatz mit Künstlern, Musikern sowie anderen Anbietern aus aller Welt. Zu den Teilnehmern zählen MAPS-Mitglieder, Donatoren, Forscher, Studenten, Kliniker, Lobbyisten, Therapeuten, führende Politiker, Unternehmer, Führungskräfte, Investoren, Befürworter psychedelischer Substanzen und all jene, die von der jahrzehntelangen Forschungs- und Lobbyarbeit von MAPS profitieren können.

Des Weiteren hat Ketamine One einem Director des Unternehmens 200.000 Aktienoptionen (die Optionen), unabhängigen Beratern 1.901.402 Restricted Share Units (die RSUs) sowie Beratern des Unternehmens 150.000 Stammaktienkaufwarrants (die leistungsbezogenen Warrants) gewährt. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Gewährungsdatum ausgeübt werden und berechtigt, im Einklang mit den Bestimmungen des vom Unternehmen eingeführten Aktienoptionsplans, zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,27 Dollar pro Stammaktie. Die RSUs wurden im Einklang mit dem unternehmenseigenen Plan für Restricted Share Units (Anm.: aktienbasierte variable Vergütungselemente), der am 21. Februar 2021 von den Aktionären genehmigt wurde, ausgegeben. Fünfzig Prozent der RSUs werden sechs Monate nach dem Gewährungsdatum unverfallbar, die restlichen fünfzig Prozent der RSUs werden 12 Monate nach dem Gewährungsdatum unverfallbar. Die Ausgabe jedes leistungsbezogenen Warrants erfolgt in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Meilensteine, wie in den jeweiligen Leistungsvereinbarungen festgelegt, wobei 100.000 leistungsbezogene Warrants zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,50 Dollar pro Stammaktie und 50.000 leistungsbezogene Warrants zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,27 Dollar pro Stammaktie berechtigen. Alle leistungsbezogenen Warrants werden unmittelbar nach ihrer Ausgabe unverfallbar und haben eine Laufzeit von zwei Jahren.

ÜBER MOMENTUM EVENTS

Die im Jahr 2012 gegründete Firma Momentum Events ist stolz darauf, im Dienste ihrer Kunden Veranstaltungen zu organisieren, bei denen die besten und klügsten Köpfe zusammenkommen, um ihr Wissen zu teilen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die ihnen am Herzen liegen, sowie wertvolle virtuelle oder reale Erfahrungen zu machen. Ob es nun um die Entwicklung von modernen Konferenzen für unsere Zielmärkte oder um die Ausrichtung der nächsten Veranstaltung eines Partnerunternehmens geht: Wir von Momentum schaffen mit unseren erstklassigen Technologieplattformen, unseren Beziehungen zu Drittanbietern für virtuelle Veranstaltungen und Live-Events sowie einer äußerst sorgfältigen Veranstaltungsplanung einen echten, nachhaltigen Wert für alle Beteiligten. www.momentumevents.com.

ÜBER MAPS

Die im Jahr 1986 gegründete Vereinigung MAPS ist eine gemeinnützige Forschungs- und Bildungsorganisation, welche aus steuerrechtlicher Sicht die Voraussetzungen von Abschnitt 501(c)(3) der Bundesabgabenverordnung erfüllt. Ihre Aufgabe ist es, medizinische, rechtliche und kulturelle Rahmenbedingungen zu schaffen, um Menschen einen Nutzen aus dem verantwortungsvollen Umgang mit Psychedelika und Marihuana zu ermöglichen. MAPS sponsert klinische Phase-III-Studien zur MDMA-unterstützten Therapie des posttraumatischen Belastungssyndroms (PTBS) und damit die modernste psychedelische Therapieforschung der Welt. Seit ihrer Gründung hat MAPS mehr als 130 Millionen Dollar an Mittel für die Forschungs- und Bildungsarbeit zu Psychedelika und Marihuana aufgebracht. Die Vereinigung wurde mit dem Guidestar Platinum Seal of Transparency ausgezeichnet und vom Spendensiegel Charity Navigator mit 4 Sternen bewertet.

ÜBER KGK SCIENCE

Die im Jahr 1997 gegründete Firma KGK ist eine führende nordamerikanische Auftragsforschungsorganisation mit Sitz in London (Ontario), die in erster Linie qualitativ hochwertige klinische Forschungsstudien mit Schwerpunkt auf Nutrazeutika, Cannabis und dem aufstrebenden Markt für Psychedelika durchführt. Die Organisation hat bereits Hunderte von Unternehmen mit maßgeschneiderten klinischen Studien und Strategien zur Wahrung von Rechtsansprüchen erfolgreich dabei unterstützt, ihre Produkte international zu vermarkten. Zum Leistungsangebot von KGK zählen auch die fachkundige Unterstützung bei Behördenverfahren und bei der Einhaltung von Vorschriften, die Rekrutierung von Studienprobanden, sowie Forschungsunterstützungs- und Beratungsleistungen. Das Unternehmen hat bis dato rund 150 Publikationen veröffentlicht, über 400 klinische Studien zu mehr als 40 Indikationen durchgeführt, eine Datenbank mit 25.000 Studienteilnehmern aufgebaut und 10 Millionen Datenpunkte erfasst.

Über Ketamine One

KetamineOne Capital Limited (ehemals Myconic Capital Corp.) ist ein in der Konsolidierung ärztlicher Kliniken tätiges Unternehmen, das zu einem führenden nordamerikanischen Unternehmen in der Behandlung psychischer Erkrankungen wird. Es erstellt kritische Infrastruktur zur Entwicklung und Bereitstellung bahnbrechender Behandlungen für psychische Erkrankungen. Derzeit unterhält Ketamine One ein Netzwerk von Kliniken in Nordamerika und plant, den stark fragmentierten Industriesektor weiter zu konsolidieren. KGK Science Inc. ist ein Auftragsforschungsinstitut, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, und das Unternehmen dank seiner Geschichte und weitreichenden Erfahrung im Bereich Pharmazeutika, Cannabis und neuer psychedelischer Medikamente zu einem Führer in erstklassiger Forschung macht. Als kollektives Unternehmen verpflichtet sich Ketamine One, die steigende Nachfrage nach sicheren und zugänglichen Behandlungen für psychische Erkrankungen zu decken.

Im Namen von:

KETAMINE ONE

Adam Deffett

Adam Deffett, interimistischer CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nick Kuzyk, Anlegerservice

Tel: 1-844-PHONE-K1 (1-844-746-6351)

E-Mail: IR@ketamine.one

Web: www.ketamine.one

Twitter: @KetamineOne

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Investitionen des Unternehmens, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Dies kann wiederum dazu führen, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen, das Interesse der Investoren an der Geschäftstätigkeit und den Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

QUELLE: KetamineOne Capital Limited

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63491

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63491&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4925561058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.