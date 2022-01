IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining ernennt Michael Mulberry zum CEO

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining ernennt Michael Mulberry zum CEO

Vancouver, BC, Kanada, 20. Januar 2022 -Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein vielseitiges Unternehmen, das es sich zum Ziel gemacht hat, zeitgleich zu seinen auf Lithium fokussierten Explorationsbestrebungen in Kanada eine innovative Spodumenverarbeitungstechnologie zu entwickeln, gibt bekannt, dass mit sofortiger Wirkung Herr Michael Mulberry zum Chief Executive Officer ernannt wurde.

Herr Mulberry ist zurzeit President und CEO von Roogold Inc. (ehemals JNC Resources Inc.), einem an der kanadischen Börse notierten Bergbauexplorationsunternehmen. Herr Mulberry ist seit Mitte der 1990er im Bereich der Mineralexploration und der öffentlichen Investitionen tätig. Zuvor war Herr Mulberry als Director und/oder Officer bei mehreren börsennotierten Unternehmen, darunter Secova Metals Corp., Westkam Gold Corp. (ehemals Encore Renaissance Resources Corp.) und World Organics Inc.

Vor Kurzem war er ein Gründer, Director und President von FenexOro Gold Corp. (ehemals American Battery Metals Inc.) sowie Gründer, Director und Chief Financial Officer von Benjamin Hill Gold Corp. (ehemals Zanzibar Gold Corp.) Außerdem hat Herr Mulberry in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Bergbauexplorationsunternehmen mit geotechnischen Dienstleistungen, Projektmanagement sowie logistischem und technischem Support unterstützt. Herr Mulberry hat einen Bachelor of Social Science der University of Western Ontario.

Der scheidende CEO Hugh Maddin trug entscheidend zur Gründung und Struktur von Medaro, wie es heute ist, bei und hat sich entschieden, zurückzutreten, jetzt wo das Unternehmen größeres Vertrauen bei den operativen Entwicklungsphasen genießt. Das Team von Medaro dankt ihm für seine Unterstützung, sein Engagement und seine hervorragende Führung. Herr Maddin wird ein Director des Unternehmens bleiben.

Der President & Director von Medaro, Herr Faizaan Lalani, sagte: Wir freuen uns, Michael in unserem Team willkommen zu heißen und von seinem Erfahrungsreichtum und seinen hervorragenden Verbindungen in diesem Industriezweig profitieren zu können, wenn wir uns immer komplexeren Wachstumsaspekten widmen. Mit mehreren Ressourcenassets, darunter zwei Lithiumkonzessionsgebiete in Ontario und Quebec und unser Urankonzessionsgebeit im Norden von Saskatchewan, sowie den laufenden Bemühungen des Teams, unsere innovativen und potenziell wegweisenden technologischen Prozesse zur Lithiumextraktion zu kommerzialisieren, können wir sicher sagen, dass wir schnell in den höchsten Gang schalten werden. Michael wird bei dieser kritischen Wachstumsschnittstelle eine große Bereicherung sein. Im Namen des ganzen Teams sowie unserer Aktionäre und Partner möchte ich sagen, dass wir uns sehr auf dieses neue Jahr freuen, in dem wir unsere Wertschöpfungsstrategie ausbauen und erweitern möchten.

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay, Quebec, und das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture Global Lithium Extraction Technologies beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: https://medaromining.com/ .

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

