IRW-PRESS: Mobilum Technologies Inc.: Mobilum Technologies unterzeichnet Absichtserklärung mit Matic, um Polygon mit einer gehosteten On-Ramp- und Beta-Off-Ramp-Lösung auszustatten

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. Juli 2021 - Mobilum Technologies Inc. (Mobilum' oder das Unternehmen) (CSE: MBLM) (OTC: TECXF) (FWB: C0B1), ein technologieorientiertes Unternehmen, das über eine systemkonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zu traditionellen Finanztransaktionen ermöglicht, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um in Kooperation mit der Firma Matic Network BVI Limited (Matic) eine On-Ramp- und Off-Ramp-Lösung für die Anwender und Entwickler von Matic zu kreieren.

Matic ist der Entwickler von Polygon, einem Protokoll und Rahmenwerk für den Aufbau und die Verbindung von Ethereum-kompatiblen Blockchain-Netzwerken. Polygon liefert die Kernkomponenten und Instrumente, um Teil der neuen, grenzenlosen Wirtschaft und Gesellschaft zu werden. Mit Polygon kann man für jedes Projekt ganz einfach ein eigenes Blockchain-Netzwerk einrichten, das die besten Eigenschaften von eigenständigen Blockchains (Souveränität, Skalierbarkeit und Flexibilität) und Ethereum (Sicherheit, Interoperabilität und Entwicklererfahrung) miteinander vereint. Zusätzlich sind diese Blockchains mit allen bestehenden Ethereum-Instrumenten kompatibel und können sowohl untereinander als auch mit Ethereum Nachrichten austauschen.

Mobilums gehostete On-Ramp-Lösung zur Konvertierung von Fiatwährungen in Kryptowährungen wird zum Einsatz kommen, um für Matic eine Brücke zwischen Fiat und Krypto zu errichten. Die Anwender können mit ihrer Kreditkarte MATIC-(Polygon)-Token, MATIC-(ERC-20)-Token und USDC-Stablecoin kaufen, ohne ein Konto an einer Kryptowährungsbörse einrichten zu müssen. Die Entwickler von Matic sind außerdem in der Lage, ihre DApp in die von Mobilum bereitgestellte On-Ramp-Lösung für die Konvertierung zwischen Fiat und Krypto zu integrieren und ihren Anwendern damit den Kauf von Polygon-Token und anderen Kryptowährungen innerhalb ihrer DApp zu ermöglichen. Diese nahtlose Einbindung sorgt dafür, dass der Anwender innerhalb der DApp bleibt, da er so für den Kauf und das Versenden von Kryptowährung keine Börse mehr benötigt.

Zusätzlich zur On-Ramp-Lösung hat Mobilum auch eine Off-Ramp-Plattform entwickelt, die der Polygon-Community zugänglich ist und einen globalen Korridor für Mikrotransaktionen zwischen Fiat- und Kryptowährung schafft. Die Off-Ramp-Lösung von Mobilum bietet den Matic-Anwendern die Möglichkeit, Polygon-Token und andere Kryptowährungen in Geschenkkarten (Gift Cards) einzutauschen, die in 80 verschiedenen Ländern bei mehr als 2.000 Einzelhandelsmarken eingelöst werden können, ohne dafür Gebühren entrichten zu müssen. Die Entwickler von Matic können das Off-Ramp-Widget von Mobilum ebenfalls in ihre DApp integrieren. Ziel der Lösung ist es, Kryptowährungen als Zahlungsmittel in jene Regionen zu bringen, in denen eine große Anzahl von Menschen über nur wenige oder gar keine Banken verfügen und daher einen sehr begrenzten Zugang zu Off-Ramp-Lösungen für den Austausch zwischen Krypto und Fiat haben. Matic wird Mobilum mit technischem Support, Beratung und möglicherweise auch Entwicklungszuschüssen zur Seite stehen, um die Weiterentwicklung des Polygon-Ökosystems zu ermöglichen.

Mobilum rechnet damit, seine gehostete On-Ramp- und Off-Ramp-Lösung für Matic noch vor Ende des 3. Quartals 2021 in Betrieb nehmen zu können.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Lücke zu schließen und eine echte Brücke zwischen dem traditionellen Finanzsystem und der neuen digitalen Wirtschaft zu schlagen. Wir freuen uns wirklich sehr, diese strategische Ökosystem-Partnerschaft mit Matic und seinem Protokoll Polygon einzugehen. Matic verfügt über ein erstklassiges Team und ist eines der wachstumsstärksten und vielversprechendsten Protokolle im Blockchain-Sektor. Mit der bevorstehenden Einführung der Beta-Version unserer Off-Ramp-Lösung bieten wir von Mobilum einen dringend benötigten Service an, der auf dem Markt derzeit noch nicht wirklich verfügbar ist, erklärt Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum OÜ. Anwender und Entwickler können nicht nur MATIC-Token mit einer Kreditkarte kaufen, sondern schon bald auch ihre Kryptowährung in der realen Welt gegen Geschenkkarten einlösen.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:TECXF) (FWB:C0B1) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine systemkonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe des von Mobilum entwickelten systemkonformen On-Ramp-Gateway Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung zu ermöglichen. Mobilum betreibt Standorte in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Weitere Informationen finden Sie unter Mobilum.com.

Über Matic Network BVI Limited

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

